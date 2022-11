BTS : Jin BAT Jungkook pour obtenir le PLUS GRAND début d’un soliste coréen dans l’histoire du Billboard Global 200 avec The Astronaut [Read Details]

Depuis que BTS Jin est sorti avec The Astronaut, tous les yeux sont rivés sur ses performances dans les charts Billboard. Eh bien, il semble que Jin, membre du BTS, ait obtenu le plus grand début d’un soliste coréen dans l’histoire du Billboard Global 200. Il est à la dixième place. Les ARMY sont d’humeur festive. Le rapport du Billboard Hot 100 sortira demain. Cette position dans les charts devrait leur donner l’espoir que ses débuts sur ce graphique seront également bons. L’astronaute est une collaboration entre BTS Jin et Coldplay. Le chanteur Awake and Epiphany a interprété la chanson en direct à Buenos Aires, en Argentine, au River Plate Stadium.

Eh bien, BTS Jin a battu son propre membre du groupe et Golden Maknae Jeon Jungkook. Sa chanson Left and Right s’était également très bien comportée dans les charts Billboard Global. Ce qui a rendu la réussite de BTS Jin encore plus spéciale, c’est le fait qu’il ait affronté Taylor Swift et Rihanna. Ces deux icônes de la musique ont sorti des albums le même jour que BTS Jin. Taylor Swift règne sur les palmarès Billboard comme on s’y attendait. Ses derniers albums sont venus dans un certain nombre de versions. BTS ARMY félicite Jin pour sa formidable réussite.

FÉLICITATIONS JIN ! Même si la majeure partie de la promotion a été retardée au-delà de la 1ère semaine de suivi, nous avons tant accompli ! Merci ARMY merci aux nouveaux auditeurs ? pic.twitter.com/WUVRdoIIIn Nadia Femme Astronaute ?? ?? (@JinWhoa) 8 novembre 2022

.@BTS_twt “The Astronaut” de JIN est la première chanson coréenne d’un soliste masculin coréen à entrer dans le Top 10 du palmarès Billboard Global 200. données de graphique (@chartdata_twt) 8 novembre 2022

Le Billboard Global Excl. Top 10 des États-Unis (graphique du 12 novembre 2022) tableaux d’affichage (@billboardcharts) 8 novembre 2022

Jin a demandé l’annulation de sa demande de report d’enrôlement militaire en Corée. Il avait dit qu’il ne souhaitait pas s’enrôler pendant les hivers mais qu’il était resté en arrière à cause des membres qui voulaient faire ensemble le concert Yet To Come à Busan. Les fans sont sentimentaux et émotifs sachant qu’il sera bientôt absent pendant près de deux ans.