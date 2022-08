BTS : Jin alias Kim Seokjin révèle qu’il a rejoint une grande entreprise ; Le chanteur de Bad Decisions quitte ARMY sous le choc [View tweets]

BTS Jin alias Kim Seokjin est l’un des membres les plus aimés du plus grand boys band, Bangtan Sonyeodan. L’aîné des membres du BTS a récemment partagé une publication sur son compte Instagram et cela a attiré l’attention des ARMY. Il s’agissait d’une photo d’un identifiant d’employé pour Nexon. Jin a partagé la photo et a déclaré qu’il avait rejoint une grande entreprise. Eh bien, c’est choquant pour le BTS ARMÉE Pour dire le moins. Bien que les choses aient été rapidement clarifiées, de nombreux Jin Stans et ARMY ont été choqués en pensant au moment où Jin ferait ses débuts d’acteur et à la façon dont cette adhésion à une entreprise a vu le jour.

Eh bien, la publication Instagram que Kim Seokjin, également connue sous le nom de Jin, est devenue virale instantanément. L’image qui contient un identifiant provient de la société Nexon qui a créé le jeu préféré de Jin, Histoire d’érable. Pour ceux qui ne sont pas au courant, MapleStory est un jeu de rôle multijoueur en ligne. Il donne au joueur/utilisateur une chance de se lancer dans une aventure épique. Le joueur peut créer et entraîner un héros puissant, conquérir des donjons périlleux, vaincre des boss terrifiants et socialiser avec d’autres joueurs. Jin est un grand fan de ce jeu et y joue depuis longtemps. Il a laissé tomber une photo de carte d’identité qui comprend son nom ainsi que les peluches des personnages du jeu. Il tient également un papier sur lequel on peut lire “ARMÉE, je t’aime”. Découvrez son post ici :

Eh bien, le message de Kim Seokjin a laissé les ARMY sous le choc. Suga, alias Min Yoongi, a commenté le message de Jin en disant: “Comme prévu, un collège de 4 ans à Séoul est définitivement différent. Une poignée BTS ARMY dédiée @bts_daily.news, a partagé le contexte du commentaire disant que Suga signifiait que s’inscrire dans un bon 4 Un programme d”un an dans une bonne université peut aider à obtenir un bon emploi dans une grande entreprise. Les ARMYs ont une variété de messages pour Jin. Beaucoup d”entre eux se demandent ce que signifie vraiment Jin. Découvrez les tweets ici:

Le rapport de K-media indique que le badge de l’employé a été conçu pour le plaisir alors que Jin assistait à un événement appelé «Symphony of Maple Story», un événement d’orchestre organisé par Nexon. Nous pouvons comprendre le dilemme des ARMYs, qui attendent de voir l’acteur Jin !