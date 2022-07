BTS : Jin alias Kim Seokjin RÉVÈLE pourquoi l’ARMÉE ne l’a pas repéré à la soirée d’écoute Jack In The Box de J-Hope

J-Hope, le populaire groupe pop sud-coréen BTS, est le premier membre du groupe mondial à sortir son premier album solo intitulé Jack In The Box. Le beau chanteur se prépare pour ses débuts en solo et plusieurs teasers ont laissé les fans sous le choc. Le 14 juillet, J-Hope a lancé la soirée de pré-sortie pour ses amis et a célébré la sortie de “Jack in the Box”.

Plusieurs artistes ont été invités à la fête, notamment des membres du BTS, Tiger JK, Yoon Mi Rae, BIBI, Jessi et d’autres célébrant l’occasion. Les photos et vidéos de la célébration sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Jetez-y un œil –

Les membres du BTS Jungkook, Jimin, V, RM et Jin ont assisté à l’occasion. Suga et Jin n’ont pas été vus à la fête. Mais les ARMY ont repéré Suga en arrière-plan d’une photo de l’événement. Jin était également absent de la fête. Jin s’est rendu à Weverse pour confirmer qu’il était présent. Il a répondu au message d’un fan. Un fan a demandé en plaisantant: ‘J-espère pourquoi tu ne m’as pas invité. Je peux aller nettoyer alors s’il vous plaît envoyez-moi une invitation ‘. Jin n’a pas tardé à répondre: “J’y suis allé aussi et j’ai écouté toutes les chansons et j’ai lu des webtoons dans le coin, donc aucune photo de moi n’a été prise.” Un autre fan a exprimé son incrédulité à l’idée que Jin soit dans le coin d’une fête en train de lire un webtoon. Mais, Jin lui-même a déclaré que c’était vrai. Plus tard, Jin lui-même a partagé deux photos sur Instagram dans le mur de photos Jack in the Box de J-Hope.