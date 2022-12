BTS: Jin alias Kim Seokjin reçoit une incroyable peinture murale Wootteo d’une fan indienne aux États-Unis alors qu’il part pour l’armée

BTS Jin pourrait partir pour l’armée à tout moment maintenant. La date, qui est sortie dans les médias, est le 13 décembre 2022. Cela signifie que Jin alias Kim Seokjin pourrait se rendre à la cérémonie lundi. Avant cela, il a donné beaucoup de contenu à ARMY, et l’un d’eux était l’événement Wootteo ARMY. On le sait, Jin alias Kim Seokjin a créé Wootteo, une mini version de l’Astronaute. BTS Jin alias RJ de Kim Seokjin est la marchandise la plus vendue, et le mignon Wootteo est également un succès. Big Hit Music a organisé un événement ARMY pour Wootteo. Une fille indienne a peint une fresque aux États-Unis. Regarde…

La peinture murale est située en Floride. Les fans indiens de BTS étaient heureux de voir cet énorme effort d’un NRI. Les BTS sont appréciés dans le monde entier. En fait, les gens aux États-Unis les adorent maintenant. C’est leur plus grand marché international.

Wootteo murale est 8 pieds de haut x 14 pieds de long (2.5mx 4m) Gainesville, Floride#Wootteo_ARMY_EVENT #Jin #L’Astronaute pic.twitter.com/JlhDVg6KlV Priya JIN DAY s (@PriyaBabyAlpaca) 8 décembre 2022

Je voulais juste dire qu’il a fallu 5 heures pour terminer sans même une pause dans la salle de bain ? J’ai eu l’impression qu’un train m’a frappé à la fin, et j’ai encore mal aux mains ? Mais c’est avec tout mon amour pour notre Seokjin Il va tellement me manquer, mais je l’attendrai jusqu’à la fin des temps Nous t’aimons Jin pic.twitter.com/5qGRUvY20Y Priya JIN DAY s (@PriyaBabyAlpaca) 8 décembre 2022

C’est en effet super doux. Jin, alias Kim Seokjin, membre du BTS, s’enrôlera à l’académie militaire de Yeonchan. Il est situé dans la province de Gyeonggi. Il y restera cinq semaines avant d’être envoyé en première ligne. Le service militaire est obligatoire pour tout homme coréen en forme. Selon les rapports, les hôtels près de Yeonchan se remplissent car les gens veulent voir le membre du BTS Jin alias Kim Seokjin. Les personnes qui seront enrôlées cet hiver sont également interviewées.