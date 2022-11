BTS : Jin alias Kim Seokjin nous emmène à travers le voyage Super Tuna ; son enthousiasme débridé à attraper un vrai thon tassergal est incontournable

Kim Seokjin, alias Jin, membre du BTS, a la capacité de créer un contenu diversifié. Cela s’est passé avec tant de brio ces derniers jours. De la fabrication d’alcool coréen traditionnel avec le chef Baek Dong Won au divertissement des fans de l’émission Youngji, il est trop polyvalent. Il y a quelques jours, nous avons vu les images du concept Sea of ​​Jin. Aujourd’hui, Bangtan TV a partagé une vidéo du voyage de pêche de Jin avec Bumzu. Il est producteur de musique avec Big Hit Music. Bumzu travaille aussi beaucoup avec le groupe SEVENTEEN. Dans la vidéo, on peut voir le chanteur de BTS Jin alias Kim Seokjin vêtu d’une salopette, d’une chemise grise et d’un gilet de sauvetage.

Nous savons que Jin, membre du BTS, aime la pêche. Dans la vidéo, on peut voir qu’il a attrapé un poisson. C’est bien un thon rouge qui mord à l’hameçon. Le poisson n’est pas très commun dans les eaux coréennes. On peut le trouver dans la mer près de l’île de Jeju. Le bonheur de Jin d’attraper le poisson est sans limite. Regarde…

c’est mon enregistrement préféré derrière !! il était si heureux dans cette cabine d’enregistrement de super thon. avait du thon pour une collation avant d’entrer dans la cabine d’enregistrement aussi comme ?? https://t.co/Ty9J3l9Bfc abeille | ? ce jour !! (@cherryfortete) 21 novembre 2022

CELA EST LÉGITIME!! QUAND BUMZU A COMMENCÉ À JOUER AU SUPER TUNA SEOKJIN EN A PRIS UN HAHAHA pic.twitter.com/X4YxITtRJh ?????? (@gguksj_m) 21 novembre 2022

Nous avons Super Thon Derrière ! – Jin était content quand il a attrapé un vrai thon en jouant à Super Tuna ? – Jin & bumzu écrivent supertuna au milieu de la mer ?? – Derrière l’Enregistrement Super Tuna ? Tellement heureux de voir jin apprécier le processus de fabrication du super thon ??#JIN # #BTSJIN pic.twitter.com/VB0CnhTKt6 ?????? (kia) | ? INDIGO (@seokjinieluvz) 21 novembre 2022

Un super thon dans les coulisses et l’histoire fofo sur le thème de la pêche tout en un ? Tellement mignon ! Jin a également gardé son joli ruban vert du concert pendant sa session d’enregistrement. ??????? pic.twitter.com/1mLhTm3mOM Rock Jin (Heather) (@wafflesnsprite) 21 novembre 2022

voir comment Super Tuna a été fabriqué est hilarant mais je suis étonné par leur gestion du temps, leur efficacité et leur énergie. Il y a un dicton qui dit que les BTS ont 48 heures par jour et c’est pourquoi il n’y a jamais de fin à leur contenu. Comme comment enregistre-t-il une chanson juste après un concert ?? Nanana (@panda_eyes61) 21 novembre 2022

Jin, alias Kim Seokjin, membre du BTS, sera le premier à rejoindre l’armée coréenne. Il aura bientôt 31 ans. ARMY est très inquiet car il se dirigera vers la ligne de front dans les hivers glaciaux de la Corée. Jungkook rentre également chez lui en Corée depuis le Qatar.