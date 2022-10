BTS : Jin alias Kim Seokjin à venir la semaine prochaine sur Running Man ; ARMY éclate de joie [Read Tweets]

BTS Jin chouchoute les ARMYs avec une surcharge de contenu avant de partir pour l’armée. L’aîné des hyung de BTS a été vu dans l’émission à boire de Youngji la semaine dernière, et c’était un superbe épisode. Nous savons que Jin est drôle sans effort et le gars parfait pour les émissions de variétés. Eh bien, il arrive sur Running Man dans la semaine à venir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Running Man est à la télévision depuis 2010. C’est une émission de télé-réalité urbaine avec beaucoup d’action et de jeux. L’animateur de l’émission, Yoo Jae-Suk est l’une des célébrités coréennes les plus riches. La semaine prochaine, The Astronaut, la chanson de Jin avec Coldplay sortira également. Les fans recevront une double aubaine en quelque sorte.

L’astronaute a été décrit comme une chanson puissante et inspirante par Chris Martin. Il a dit que la chanson est née après que Jin ait décrit ce qu’il ressentait à l’idée de devoir quitter ses fans et aller dans l’armée pendant longtemps. Les fans sont heureux de savoir que Jin continue Running Man car son nom a été mentionné assez souvent dans la série. En tant que groupe, BTS est déjà venu une fois sur Running Man. Voici comment ARMY a réagi à cette nouvelle nouvelle.

Quand Jin boitait dans l’émission de Youngji, c’était peut-être à cause de Running Man ? Cela a plus de sens que de courir pendant 10 minutes en le faisant boiter. Ses cheveux étaient les mêmes que dans l’émission de Youngji, donc c’est logique. Vi (@fanvylit) 23 octobre 2022

OMG SEOKJIN APPARAÎT SUR RUNNING MAN LA SEMAINE PROCHAINE ! LE THÈME EST SEOKJIN VS SEOKJIN ?pic.twitter.com/8ZRSVyQ4gv Sel (@BTStranslation_) 23 octobre 2022

Jin s’envolera pour l’Argentine pour le concert avec Coldplay. Les fans sud-américains se rendent à Buenos Aires pour l’occasion car c’est la dernière fois qu’ils le verront sur scène avant qu’il ne s’enrôle dans l’armée.