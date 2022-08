BTS : Jin a prédit le concert solo américain de J-Hope bien avant Lollapalooza ; ARMY renversé par JINstradamus

BTS‘ J-Hope alias Jung Hoseok a beaucoup tendance depuis qu’il a fait ses débuts en solo avec Jack dans la boîte. Sa popularité a été cimentée après qu’il ait fait son concert solo, un super hit en plus, au Lollapalooza, Chicago. J-Hope a conquis le monde de la pop et comment ! Cependant, ARMÉE, Jin alias Kim Seokjin, l’aîné des BTS avait déjà prédit les débuts en solo de J-Hope. Oui, tu l’as bien lu. C’était en 2017 que Jin avait dit qu’il voulait que J-Hope ait un concert en Amérique et non pas avec les copains du groupe mais en solo. Et maintenant, ARMY a déterré la vidéo et est devenu fou Jinstradamus.

JIN A PRÉDIT LE CONCERT SOLO DE J-HOPE ?

En 2017, lorsque les membres de BTS – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – ont fait une apparition dans l’émission de Jojo Wright sur Kiss FM, ils avaient parlé de beaucoup de choses. Les membres de BTS font toujours la une des journaux d’Hollywood. Ainsi, lors de l’interview, Wright leur a demandé ce qui se passait lorsque BTS atteignait 15 millions sur Twitter. Jin a dit que J-Hope aura un concert en Amérique. Et c’est sûr que c’est devenu réalité ! Hobi a joué en solo au concert de Lollapalooza à Chicago il y a quelques jours. Il était l’artiste solo le plus vendu au monde. Histoire de Lollapalooza. Regardez la vidéo ici:

ARMY renversé par la prédiction de Jin

Habituellement, ARMY considère Suga alias Min Yoongi comme Minstradamus, cependant, ce titre est maintenant partagé avec Jin car ARMY fait référence à Jin alias Kim Seokjin comme Jinstradamus. Découvrez les tweets ici :

Pendant ce temps, dans d’autres nouvelles, J-Hope a été la tendance mondiale pour son concert de lollapalooza. Jin, quant à lui, a récemment assisté à la première du film Hunt avec Jung Jae-in et Jung Woo-sung. Il y a quelques jours, Jin a assisté à la première de Déclaration d’urgence. Pendant ce temps, les ARMYs prédisent les débuts d’acteur de Jin bientôt.