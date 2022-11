BTS : Jimin va-t-il collaborer avec Austin Owens, lauréat d’un Grammy Award, de la chanson virale de Cardi B, renommée WAP, pour son album solo ?

BTS Jimin va bientôt sortir un album solo. Il a dit aux ARMYs qu’il travaillait dur dessus. Avec des gens révélant qu’ils sont sur le numéro de Park Jimin, l’excitation des ARMY est à son comble. Maintenant, ils se demandent si Park Jimin collabore avec le producteur Austin Owens pour son prochain album. Cela s’est produit après que le producteur a commencé à suivre Park Jimin sur Instagram. Un certain nombre de producteurs étrangers se sont réunis pour le premier album de Park Jimin. Il comprend également MAX. Venant à Austin Owens, sa discographie est extrêmement impressionnante. Il a travaillé avec Cardi B dans la chanson virale, WAP. L’homme est également ami avec PDogg, le producteur de musique interne de Big Hit Music pour BTS.

? Le producteur et compositeur ‘Austin Owens’ (Ayo le producteur) a commencé à seguir a #JIMIN sur Instagram. Il a été produit et traduit avec Chris Brown, Wiz Khalifa, Rick Ross et Cardi B (WAP). El et PDogg se suivent mutuellement sur Instgram. ? : https://t.co/ymgK15BPIO@BTS_twt pic.twitter.com/ykj797PdU0 mica | L’astronaute ??? (@WinterBear__01) 9 novembre 2022

Dans le passé, Austin Owens a également travaillé avec Wiz Khalifa, Rick Ross, Lil Wayne et Chris Brown. Cela survient quelques jours après que le musicien, arrangeur et orchestrateur Duane Benjamin a révélé que sa chorale avait donné des voix de fond pour la nouvelle chanson de Jimin. Les fans se demandent combien de chansons Park Jimin a en réserve pour ARMY, et quel est le genre exact que nous examinons.

De l’IG du musicien Duane Benjamin ?Say Hello to the Vocal choir pour le single qui sortira bientôt par Super K-Pop Star Jimin (vu masqué). Un autre super projet de Singingforbonez !! Bravo à Erik Reichers, Dedrick Bonner, P-Dawg & crew pour en avoir fait un super projet d’équipe ! pic.twitter.com/VPMNpH1QAz ??. raden “cebe” brav arche (@pjiminx_x) 9 novembre 2022

L’album de BTS Jimin pourrait sortir l’année prochaine. RM va sortir son album le 25 novembre si tout se passe comme le rapportent les médias. L’album de Kim Namjoon a des collaborations avec Pharrell Williams, BIBI et le groupe de rock coréen Cherry. Il est censé être suivi du premier solo de Kim Taehyung.