Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, a fêté son anniversaire aujourd’hui. Les fans du groupe de K-Pop ARMYs ont lancé la fête sur les réseaux sociaux depuis hier minuit (en Corée). Le chef du groupe, RM alias Kim Namjoon, a également partagé des photos de ses célébrations d’anniversaire à minuit qui comprenaient des bougies et un gâteau aux biscuits. Il a révélé qu’il était devenu émotif avec le nombre de souhaits d’anniversaire qu’il avait reçus et qu’il avait commencé à pleurer, c’est pourquoi son visage avait l’air un peu gonflé. Les membres du BTS J-Hope et SUGA ont été les premiers à lui souhaiter sur les réseaux sociaux. Jin est parti à Los Angeles pour le tournage d’un clip vidéo et une séance photo pour le magazine Elle.

Jimin a enfin souhaité RM sur Weverse. Il a dit qu’il était occupé à enregistrer, c’est pourquoi il ne pouvait pas lui souhaiter plus tôt. #Minimoni est l’un des duos les plus adorés de BTS. RM alias Kim Namjoon a expliqué comment les membres lui avaient parlé d’écrire des paroles en anglais. Jimin a révélé qu’il enregistrait et les fans peuvent sentir que son premier album sort bientôt. Il a dit que voir ses membres travailler sur des œuvres en solo l’avait énormément motivé. Bien qu’il ait trouvé l’écriture de paroles difficile, il a tout donné. Il était également aux États-Unis où il a rencontré des producteurs de musique américains ainsi que le producteur interne de BTS, PDogg.

