BTS : Jimin-RM est également accro au K-drama et leur message d’accueil à la manière d’Extraordinary Attorney Woo en est la preuve !

La vedette de Park Eun Bin, “Extraordinary Attorney Woo”, a attiré l’attention du public au cours des dernières semaines. Eh bien, les membres de BTS ne font pas exception à cela. Le 27 juillet, la chaîne YouTube officielle de BTS a partagé la dernière vidéo avec “Jack In The Box” Listening Party Event Sketch “de J-Hope dans le titre. En parlant du clip, les membres du BTS ont montré leur soutien à leur collègue J-Hope lors de la partie d’écoute spéciale de “Jack In The Box” avant la sortie de son album solo. Avant le début de l’événement, Jin, membre du BTS, a demandé à RM : “Namjoon [RM]comment dites-vous bonjour aux célébrités ?” La réponse pleine d’esprit de RM gagnera votre cœur. “Allez simplement voir la célébrité et dites “Bang to the Tan to the Jin”, a déclaré RM.

La salutation spéciale de Woo Young Woo et Dong Geu Rami les implique de dire “Woo to the Young to the Woo” et “Dong to the Geu to the Rami” accompagnés de mouvements circulaires de la main et d’une touche. Cette salutation a attiré beaucoup d’attention et a été très populaire parmi les téléspectateurs. Plusieurs fans suivent même cette tendance sur les réseaux sociaux. La version hilarante de RM sur “Woo to the Young to the Woo” et “Dong to the Geu to the Rami” est suivie d’une vidéo de Jimin de BTS qui s’est amusé sur “Dong to the Geu to the Rami”. Jin a même joué avec un dab.

Jungkook et V ont regardé divers drames, notamment Business Proposal, Twenty-Five Twenty-One, Our Beloved Summer et bien plus encore. L’avocat extraordinaire Woo est à la mode sur le Nouvelles hollywoodiennes et comment!

Plus tôt, RM avait mentionné “l’avocat extraordinaire Woo” sur Weverse. Il a même révélé qu’il regardait actuellement la série ENA et a déclaré que l’émission était très drôle.