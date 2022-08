BTS : Jimin révèle que CE membre est le meilleur masseur parmi les Bangtan Boys – ARMY, pouvez-vous deviner ?

Membre BTSs peut être en pause mais il y a tellement de choses Contenu BTS (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook) disponible en ligne pour regarder le BTS ARMY. Et il y a quelques heures à peine, Bangtan Zip est sorti sur le compte Facebook de BTS. Et dedans, nous avons vu les Bangtan Boys être eux-mêmes, comme d’habitude. C’est un BTS de BTS. Dans le Fermeture Éclair BangtanJimin alias Park Jimin révèle qui est le meilleur masseur parmi les membres du BTS. ARMÉE, pouvez-vous deviner de qui il s’agit ? Eh bien, faites défiler vers le bas pour tout savoir à ce sujet.

Bangtan zip contient des membres BTS qui travaillent dur

Les membres du BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook sont exceptionnellement travailleurs. Ils travaillaient parfois 24 heures sur 24 pour compléter leur emploi du temps. Et le zip Bangtan récemment publié est tout à ce sujet. Tout d’abord, nous voyons Jungkook manger tout seul. Il est ensuite rejoint par Jin. Jungkook salue l’aîné des hyung qui vient d’arriver. Jin dit qu’il a entendu dire qu’il (Jungkook) a travaillé très dur aujourd’hui. Il lui donne des conseils de personnes âgées et essaie de lui donner plus de nourriture. Jungkook donne ensuite de la nourriture aux membres RM et Taetae.

Kim Taehyung tourne avec Jungkook

Plus tard, nous voyons V alias Kim Taehyung travailler sur une séance photo. La vidéo dit que Jungkook a travaillé très dur. Ils plaisantent beaucoup et Taehyung ajoute également que Jungkook a travaillé très dur sur le projet. C’est à partir de leur 5e Muster. Après leur tournage, nous voyons Jungkook assis, très fatigué. Jimin le rejoint et lui fait un massage. Jungkook proclame que Jimin donne le meilleur massage. Plus tard, nous voyons Jungkook donner un massage à Jimin. Le hitmaker Yet To Come and Run BTS rend le compliment en disant que Jungkook donne les meilleurs massages. Ils plaisantent aussi. Des vidéos de membres du BTS, en particulier Jimin et J-Hope, donnant des massages à d’autres membres du BTS ont fait surface assez souvent.

Découvrez la vidéo de Fermeture éclair Bangtan.

Bangtan Boys joue avec une plume

Plus tard dans la vidéo, nous voyons les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook jouer avec une plume. Il semble qu’ils aient réveillé Suga qui dormait sur un canapé. Jungkook, Jin et RM jouent également avec la plume.