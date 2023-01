BTS : Jimin quitte Paris après le défilé Dior ; L’aéroport de France renforce la sécurité du chanteur VIBE ; ARMY super impressionné par l’équipe de sécurité

Jimin, membre du BTS, a quitté Paris pour Séoul. Il a été vu à l’aéroport Charles de Gaulle vêtu d’un long pardessus moutarde. Le chanteur Vibe a fait ses débuts en tant qu’ambassadeur mondial de la marque Dior lors de la Fashion Week de Paris 2023. Vêtu d’un élégant costume gris, il a fait figure d’élégance et de netteté en entrant dans l’événement. Depuis sa création, Dior a également vu les plus grandes foules à l’extérieur du lieu. Les fans ont applaudi Jimin et JHope. Le chanteur d’Arson est toujours à Paris. Il semble qu’il assistera à d’autres spectacles. Comme nous le savons, il est une véritable icône de la mode.

BTS ARMY est super impressionné par la sécurité offerte aux membres à Paris, en France. Le même garde du corps qui était avec Kim Taehyung pour Céline était également là pour Park Jimin. La sécurité à l’aéroport Charles de Gaulle était également de première classe. Après l’Argentine, qui a donné la sécurité au niveau présidentiel à Kim Seokjin alias Jin, la France est au top. ARMY est super impressionné par ça…

LES AÉROPORTS PARISIENS ONT UNE EXCELLENTE SÉCURITÉ ET ILS NE JOUENT PAS ! ILS PORTENT DES ARMES MAJEURES, UNE FOIS QUE VOUS LES VOYEZ, VOUS VOUS COMPORTEZ !! Rafay Houston (@RafayHouston) 23 janvier 2023

J’ai été impressionné par le traitement de Jimin par Paris, la façon dont le service de l’équipe de sécurité prend soin et protège Jimin est la meilleure. À BH, j’espère que Jimin sera bien traité à son arrivée à l’aéroport de SK. https://t.co/XLro0APojV iqa_kukie@ (@ika_joey) 23 janvier 2023

Jimin retourne en Corée BON VOL JIMINpic.twitter.com/IG2JW27gSz JIMIN Maroc | VIBE MAINTENANT ?? (@JIMIN_Maroc) 22 janvier 2023

Dans le passé, nous avons vu comment Jimin, JHope et Namjoon ont été assaillis dans les aéroports. L’ARMÉE se plaint que la sécurité des garçons a été compromise. Ce geste des autorités françaises a réchauffé les cœurs.