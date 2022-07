BTS : Jimin prend au sérieux la création de bijoux ; ARMY ne peut pas arrêter de délirer car son vlog aide à augmenter les ventes d’une petite entreprise [VIEW TWEETS]

Les membres du BTS sont mondialement connus. Tous les membres du groupe K-pop sont également populaires dans tous les pays. Ainsi, tout ce qui est associé au groupe de K-pop attire l’attention. Le cas en discussion est l’institut d’enseignement de la conception de bijoux qui a bénéficié de Jimin. Il adore les bracelets et les bijoux, il a donc pris un atelier de bracelets dans un institut appelé Silver Kit. Il a fait un vlog et l’a posté sur les réseaux sociaux. Grâce à lui, Silver Kit a connu un pic de réservations. L’ARMÉE en est ravie et salue Jimin pour avoir aidé les petites entreprises locales. Découvrez les tweets ci-dessous :

Traduction: “Bonjour ! Nous sommes Silver Kit ? Nous sommes reconnaissants qu’il y ait beaucoup de réservations, alors veuillez comprendre si la réponse est retardée. Nous nous assurerons de répondre à tout le monde ?” (https://t.co/Z7QGeNUZH8) Vous ne pouvez pas vous lasser de Jimin qui fabrique des bracelets ? Regarder : https://t.co/d8cIKfvrH3 pic.twitter.com/1kQKwlPZQe Jimin mondial ? (@JiminGlobal) 23 juillet 2022

L’impact de Jimin est une fois de plus exposé sous le nom de Silver Kit House, la classe de conception de bijoux présentée sur le vlog de Jimin a publié un avis de gratitude via son Instagram pour l’augmentation des réservations suite à la publication du vlog de l’atelier de bracelets. ? @BTS_twt pic.twitter.com/eq3109zaXj Jimin mondial ? (@JiminGlobal) 23 juillet 2022

Jiminie a mentionné à plusieurs reprises à quel point son professeur était si gentil et patient. Je suis content de voir qu’ils ont eu une augmentation des réservations. ? Écouter #Avec vous par #JIMIN #BTSJIMIN de @BTS_twt #BTS et Sungwoon https://t.co/YPrMtxTaXV marou ? ?? (@OnigiriJiminie) 23 juillet 2022

“Bonjour, nous sommes Silver Kit ? Nous sommes reconnaissants qu’il y ait beaucoup de réservations, alors veuillez comprendre si la réponse est retardée. On s’assurera de répondre à tout le monde ?” L’IMPACT JIMIN ?#JiminVLOG# BRACELET PAR JIMIN pic.twitter.com/dSyhGaX3uU ???? ? (LE REPOS) ? ?? ????????? (@BusanKing_13) 23 juillet 2022

À la fin de son vlog, Jimin a également présenté le bracelet qu’il a fabriqué pendant son cours. Bien qu’il ait échoué à quelques reprises, les fans ont été extrêmement impressionnés par le dévouement dont il a fait preuve.