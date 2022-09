BTS: Jimin partage l’inspiration derrière son tatouage de lune et ARMY est totalement impressionné [VIEW TWEETS]

Jimin, membre du BTS, est un amateur de tatouage. Il aurait près de six tatouages. L’un des tatouages ​​les plus importants est celui sur la nuque. Il a une lune tatouée sur son cou qu’il affiche toujours lors d’un concert ou autrement. Mais quelle est l’inspiration derrière ce tatouage? Eh bien, Jimin lui-même a partagé les détails. Il a mené un chat en direct sur Weverse avec des fans aujourd’hui. C’était en effet un régal pour ses fans car Jimin a décidé au hasard de discuter avec ses fans et ce qui était plus excitant, c’était qu’il était son meilleur franc. Il a même révélé l’inspiration derrière son tatouage de lune. Il a partagé qu’il est inspiré d’un fan art.

Tout sur le tatouage de lune de Jimin

Oui, tu l’as bien lu! Jimin a été tellement inspiré par l’art de l’un de ses fans qu’il a décidé de le faire tatouer sur son cou. Cela a en effet dû faire la journée du fan qui a créé l’art. Pour la douce confession, tous ses fans le saluent sur les réseaux sociaux. Il a même révélé qu’il avait maintenant cinq lunes tatouées sur son corps. Découvrez les tweets ci-dessous :

? J’ai ce tatouage de lune sur la nuque, ahh… ne devrais-je pas dire ça *rires* ? Taehyung m’a montré ce fanart en disant “? Regarde ça c’est un fanart, c’est tellement beau!” ? Alors je l’ai fait comme ça. À l’origine, je n’en avais qu’un, mais j’ai maintenant environ 5 lunes ? ? #votreamourv ? (@eternalhyyh) 18 septembre 2022

qu’est-ce que tu veux dire ….jimin?? tae hyung?… ??? pic.twitter.com/NRcM5W6DY0 rizzo art comms ouvert (@ArizzoStudios) 18 septembre 2022

Le tatouage inspiré du fanart Jimin pic.twitter.com/Y8YgyuNC5S (@taebokkiii) 18 septembre 2022

JIMIN ESSAYANT DE MONTRER SON TATOUAGE AU DOS ??? pic.twitter.com/wtGQhDVDPm CHANT DE JIMIN | fils & analyses (@PJM_vocal) 18 septembre 2022

Ce fan art lui a été montré par le co-membre Kim Taehyung alias V. Eh bien, l’art est sûrement inspirant et c’est la meilleure façon de montrer son appréciation au fan.