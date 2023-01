BTS : Jimin est officiellement déclaré nouvel ambassadeur mondial de Dior après le chanteur de Blackpink Jisoo et Sehun d’EXO ; L’ARMÉE dit, ‘Moment d’or dans l’histoire de la mode’

Le chanteur et danseur BTS Park Jimin est désormais officiellement ambassadeur mondial de Dior. Il a rejoint le chanteur de Blackpink Kim Jisoo et Sehun d’EXO. Maintenant, les fans espèrent qu’il sera bientôt vu à la Fashion Week de Paris. Les spéculations ont commencé après qu’il ait été filmé dans la collection Dior Summer 2023 pour le magazine W Korea. La marque a sponsorisé l’intégralité de la séance photo. Park Jimin alias Jimin est connu pour son sens de la mode. Il est également l’une des idoles les plus photogéniques du moment. Le directeur artistique de Dior Kim Jones a également commencé à suivre Park Jimin sur Instagram. Tous les Bangtan Boys sont recherchés par les marques de mode. On a vu la folie que la présence de Kim Taehyung a créée au défilé Céline à Paris.

Tout le monde espère qu’il sera là à Paris dans le mois à venir. Selon certaines informations, son album solo sortira en février 2023. Big Hit Music a déclaré qu’il confirmerait les choses plus tard. La chanson Vibe de Taeyang de Big Bang mettait en vedette Jimin. C’est déjà un hit sur YouTube. ARMY est sur un petit nuage et leur souhaite une bonne collaboration…

SUGA alias Min Yoongi a réalisé un shooting photo pour la Maison Valentino et le magazine GQ. Il y a des rumeurs selon lesquelles RM alias Kim Namjoon se rendra à Milan pour Bottega Venetta. Les garçons de BTS dominent le monde de la mode et comment !