BTS : Jimin devient l’homme solo coréen le plus rapide à atteindre CETTE étape avec la chanson With You ; voici comment ARMY célèbre [VIEW TWEET]

La liste des réalisations du boys band coréen BTS est sans fin. Et avec chaque jour qui passe, il ne fait que s’agrandir et s’améliorer. Actuellement, c’est le membre Jimin qui a fait la une des journaux car il a franchi une étape importante. Jimin qui a sorti sa chanson solo With You a long with Ha Sungwoon cette année est devenu l’artiste masculin solo coréen le plus rapide à atteindre 150 millions de streams sur Spotify. Il a un compte vérifié sur l’application et en 141 jours et 10 heures, il a réussi à établir ce nouveau record. C’est juste avec une chanson qu’il a ajouté cette réalisation à sa liste.

Jimin ajoute une nouvelle réalisation à sa liste

Bien sûr, tous les fans de BTS connus sous le nom d’ARMY félicitent Jimin pour la même chose. Sur Twitter, tout le monde l’appelle le roi de Spotify. Les nouvelles sont partout dans Hollywood News. Découvrez les tweets ci-dessous :

Correction, le bilan est encore meilleur – seulement 141 jours et 10 heures ! ? Jour 141 et 10 heures : Avec vous 137 902 873 Avec vous inst 12 100 987 Compte Jimin Spotify total : 150 003 860 Félicitations Jimin ! SPOTIFIER LE ROI JIMIN MONDIAL IT BOY JIMIN pic.twitter.com/HImOU8A4FI DONNÉES JIMIN | Diffusez avec vous (@PJM_data) 16 septembre 2022

Personne ne le fait comme Jimin Félicitations Jimin SPOTIFIER LE ROI JIMIN belle jimin (@dailyjimn) 16 septembre 2022

Jimin s’est également classé premier pour le classement de la réputation de la marque pour les membres individuels du groupe de garçons en septembre 2022. Il semble certainement le tuer avec sa musique et sa présence sur les réseaux sociaux.

Félicitations Jimin pour le classement n ° 1 pour le classement de la réputation de la marque pour les membres individuels du groupe de garçons en septembre 2022 ? Il s’est classé n°1 pendant 44 mois au total ! # 1 @BTS_twt pic.twitter.com/ExHElZIJ7l Photos Jimin (@parkjiminpics) 16 septembre 2022

Félicitations à Jimin. Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute.