BTS : Jimin connaît “Biryani” ; desi BTS ARMY impressionné par sa connaissance de la « cuisine indienne » [View Tweets]

La Desi BTS ARMÉE trébuche sur le fait que le membre du BTS Jimin connaît Cuisine indienne appelé Biryani en ce moment et ils ont pris d’assaut Twitter à ce sujet. Garçons Bangtan RM, Jin Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook sont très populaires à travers le monde et leur popularité ne cesse d’augmenter en Inde également. Le Desi BTS ARMY a organisé des rencontres et des salutations, des événements d’anniversaire en l’honneur des membres du BTS et fait bien plus encore. Le Desi BTS ARMY a gardé un œil sur chaque activité des membres et récemment quand Jimin aka Parc Jimin a été interrogé sur Biryani, son commentaire les a fait trébucher.

Jimin de BTS connaît Biryani

BTS Jimin va être une grande tendance Nouvelles d’Hollywood à présent. Il se trouve que Jimin est venu en ligne sur Weverse et a partagé un message disant qu’il réfléchissait à quoi manger. Il a demandé aux ARMYs s’ils avaient tous de la nourriture. Et bientôt les ARMYs l’ont inondé de suggestions sur ce qu’il fallait manger. Ils ont suggéré beaucoup de choses à Jimin, y compris Pork Belly, Fried Rice, Ttoekbokki et plus encore. Et quelqu’un lui a suggéré d’avoir un Biryani. Jimin a répondu à l’ARMÉE en disant: “C’est de la nourriture indienne.” Et le fait qu’il le sache a laissé une respiration sifflante aux ARMYs. Découvrez le commentaire de Jimin ici:

L’ARMÉE devient folle du commentaire de Jimin sur Biryani

Aujourd’hui, les Desi ARMYs commanderaient Biryani, nous parions. Ils trébuchent sur le fait que Jimin a commenté le post sur Biryani et était également au courant de sa popularité en Inde. Les Desi BTS ARMY ont pris d’assaut Twitter. Non seulement les Indiens, mais aussi les BTS ARMY pakistanais deviennent fous. Découvrez les tweets ici :

JIMIN sait que le biryani est de la nourriture indienne, dites-lui que le biryani n’est pas seulement de la nourriture, le biryani, ce sont des sentiments MARYAM (@kim_maryam7) 4 septembre 2022

Jimin sait que le biryani est de la nourriture indienne pic.twitter.com/WDtvw3KLqr Koyel ? NUKIM SEXY ? (@k0yelMandal) 4 septembre 2022

Moi quand Jimin a dit que le biryani était de la nourriture indienne ? C’est aussi de la nourriture pakistanaise @BTS_twt pic.twitter.com/RD67YbUxPX thv ~ mois zeddy (@thv_babes) 4 septembre 2022

Pourquoi Jimin sait-il que le biryani me rend si heureux ? ? Quoi qu’il en soit, je ne peux pas arrêter de diffuser By Equal Sign et Sexy Nukim … Addictive af S (@mapofthesouls07) 4 septembre 2022

Jimin vient à Karachi Je vais faire le meilleur Karachi ki biryani pour toi ?@BTS_twt La femme de Tae (@hey__stobitt) 4 septembre 2022

Je suis allé apporter le mélange croustillant pour mon poulet et je suis revenu en voyant jimin commenter le poulet biryani https://t.co/2Q5B43gio6 kav dans la boîte (@taevtatae) 4 septembre 2022

Jimin envoie moi ton adresse je te l’enverrai sinon uk si tu veux je peux venir pour faire du biryani? juste j’apporterai avec moi un paquet de BIRYANI KA MASALA puis sab kuch set ha bby) + pic.twitter.com/Xw5mw7kDe6 ? amy ?? (@ammie__7) 4 septembre 2022

Je vais faire LE MEILLEUR BIRYANI pour toi Jimin… Dis juste un mot et il sera à ta porte ! Je vais même nettoyer après pour vous! stephie ? SON JK JOUR !! #TeamLY (@stephmy7) 4 septembre 2022

laisse-moi appeler ma nani je veux la meilleure recette de biryani pour jimin maintenant janv (@cresvntae) 4 septembre 2022

jimin tu veux aller à un rendez-vous biryani avec moi ???? con lesbienne (@thvjaan) 4 septembre 2022

Jimin connaît Biryani, nous avons gagné Shreeja?JkDay? (@chasinghamsters) 4 septembre 2022

A partir d’aujourd’hui, je vais commencer à manger du biryani tous les jours. Jimin le sait Ria ? est anti-ciseaux (@daegu_AD) 4 septembre 2022

Jimin connaît le biryani, je suis si heureux même si je n’en ai pas mangé depuis que je suis végétarien Quelqu’un de sexy Nukim (@a_r_m_y1313) 4 septembre 2022

amoureux des biryanis ! desis! Nous avons gagné! Oh mon Dieu! Jimin connaît mon plat préféré !!! pic.twitter.com/vZhzX8hbLm Sanjida | nukim sexy sorti maintenant ! (@myg7kosmos) 4 septembre 2022

JIMIN DESI BONJOUR OUI BFF BIRYANI TELLEMENT BON https://t.co/pzZRMACKI4 smooshi (@pur_pun_pup) 4 septembre 2022

jimin sait biryani Je peux mourir paisiblement maintenant ? Zone || UVU DI BDAY ? (@ramencooker) 4 septembre 2022

je cours chercher le livre de recettes de ma tante juste pour faire le parfait biryani pour jimin fawz (@agustranda) 4 septembre 2022

Jimin ghar aayo maman nei aj biryani banai ha ??? melon ? (@jiminmybarfi) 4 septembre 2022

Jimin ki wajah se ab mujhe biryani khaane ka man karra pic.twitter.com/krfb3vE9qQ Mun (@mun134340) 4 septembre 2022

et quand jimin essaie le biryani pic.twitter.com/P4aEFgffQP porte-taille shyama jk (@taetaeshya) 4 septembre 2022

ET L’ENVIE A FRAPPÉ DUR, ALORS MAINTENANT LE POULET BIRYANI EST EN ROUTE ??? ? MERCI JIMIN JIMIN JIMIN ? https://t.co/cxF5xvd3SQ Akanksha Darmidi ? POUR TOUJOURS AVEC BANGTAN ? (@ADarmidi) 4 septembre 2022

Pendant ce temps, Jimin a récemment fait la une des journaux pour son portrait réalisé par un peintre sud-coréen. Le portrait fait actuellement partie d’une exposition à Paris’ Focus Art Fair. Il a également fait l’actualité lorsque sa photo avec le producteur DJ écossais et producteur Hudson Mohawke a partagé une histoire avec Jimin. Hudson a travaillé avec Drake et Kanye West dans le passé et les ARMY se demandent ce que Jimin leur présentera ensuite.