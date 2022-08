BTS : Jimin, Becky G et d’autres encouragent J-Hope alors qu’il se produit au Lollapalooza à Chicago ; ARMY devient fou à cause de son énergie électrisante et de son butin [VIEW TWEETS]

Le groupe de garçons coréens BTS est mondialement connu, mais maintenant, les stars se concentrent sur leur carrière individuelle pour le moment. Jung Ho-seok alias J-Hope vient de sortir un album solo Jack In The Box. Les chansons sont déjà devenues des hit-parades et maintenant il fait les manchettes pour son concert. J-Hope s’est récemment produit au Lollapalooza à Chicago et c’était une salle comble. Les fans connus sous le nom d’ARMY se sont rendus en grand nombre pour voir J-Hope jouer. Outre les fans, Jimin et Becky G étaient également présents au concert pour l’encourager. En fait, Becky l’a même rejoint sur scène. Twitter est rempli d’images et de vidéos du concert, ce qui en fait un succès parmi Hollywood News et cela nous dit que BTS, en tant que groupe ou non, sera pour toujours un succès. #HOBIPALOOZA est à la mode sur Twitter et en effet ARMY est incapable de garder son calme tout en jaillissant de son swag et de son énergie.

Découvrez quelques tweets ci-dessous : Ne manquez pas de repérer Jimin dans la foule acclamant son meilleur ami J-Hope.

J-HOPE X BECKY H SOUPE AU POULET ET NOUILLES À LOLLAPALOOZA OMG#jhopeAtLollapalooza #HOBIPALOOZA pic.twitter.com/X2wnhLLYvD j-hope daily (@thehobiprint) 1 août 2022

Becky G via les histoires Instagram “Mon frère est en train de le tuer ???_#HOBIPALOOZA pic.twitter.com/XcVDtZl3Le Graphiques BTS quotidiens (@BTSChartsDailyx) 1 août 2022

La façon dont Hobi a été surpris quand il a entendu la foule bruyante chanter avec lui. #HOBIPALOOZA #jhopeAtLollapalooza JUNG HOSEOK pic.twitter.com/9OULGDFzSF =) (@unofficialhy) 1 août 2022

ok mais tout le monde sait que Jhope le roi de Lollapalooza. #HOBIPALOOZA pic.twitter.com/HYkGklzdYR (@ggukcalico) 1 août 2022

Becky G: “Ce moment signifie beaucoup pour moi. Non seulement je suis honorée d’être ici, mais je suis très fière, je suis très fière de vous et je vous en suis reconnaissante”#HOBIPALOOZA #jhopeAtLollapalooza @BTS_twt pic.twitter.com/LqpWQpWgBg Mises à jour BTS, Fancafe & Charts (@_BTSMoments_) 1 août 2022

Eh bien, seuls les membres de BTS peuvent réaliser une performance aussi puissante et ravir les fans. Que dire?