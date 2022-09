Les membres de BTS ont ouvert leurs comptes Instagram en décembre 2021, et les ARMYs sont ravis. Inutile de dire qu’ils ont amassé un grand nombre d’adeptes en un temps record. BTS V alias Kim Taehyung est le plus rapide à franchir le cap des 50 millions de followers sur les réseaux sociaux. Il y a des membres comme RM et J-Hope qui sont très actifs sur Instagram. Alors que J-Hope est le roi des médias sociaux du groupe, RM alias Kim Namjoon nous donne un bel aperçu de la façon dont il vit en tant que musicien mondial et être humain. Mais c’est Jimin qui a le taux d’engagement le plus élevé sur Instagram.

Contrairement aux autres membres, Jimin affiche très rarement les photos. De son propre aveu, il n’est pas un pro d’Instagram. Il dit qu’il ne clique pas trop sur les photos de lui-même. Mais quand il poste, les clics sont trop mignons. Parce qu’il publie avec parcimonie, il reçoit le double d’amour. Ses publications Instagram ont un engagement de 25% selon une analyse effectuée par un fan de BTS. C’est le plus élevé parmi les BTS et de nombreuses célébrités mondiales. Il a dépassé BTS SUGA et Kim Taehyung. Jungkook a vraiment chuté sur son taux d’engagement Instagram après avoir supprimé tous ses messages précédents.

Taux d’engagement de certains Famous Acts sur Instagram :#Jimin 25%#Taehyung 24%#Suga 24%#Jin 22%#Jhope 18%#Namjoon 17%#JungKook 12% Zayn Malik 9% Johnny Depp 9% Billie Eilish 5% Zendaya 5% Styles Harry 5% Ambre Entendu 4% Will Smith 4% Robert Downey 2 % Kylie Jenner1,4% ++ (@ThePopBase) 15 septembre 2022

Eun woo 13% UI 13% Lee Jonsuk 11% Lee min ho 9% Lee Dong Wook 8% Lise 8% Jisoo 8% Jeanne 7% Ros 7% Hoyon 7% Taylor Swift 1,8 % Cristiano 1,3% Ariana Grande 1,1% Messi 0,9% Selena Gomez 0,8% Justin Bieber 0,6 % (@ThePopBase) 15 septembre 2022

Toutes ces données ont été compilées par un fan. Jimin travaille maintenant dur sur son premier album solo. Il a passé du temps à Los Angeles pour la même chose. Park Jimin est également en tête en ce qui concerne la réputation de la marque idole en Corée. Il est aimé comme un fou dans son pays d’origine, ainsi qu’aux États-Unis. SUGA alias Min Yoongi a également une base de fans très diversifiée à l’échelle mondiale. Il a été très actif sur Instagram ces derniers temps.