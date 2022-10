BTS : Jimin a fait semblant d’être la petite amie vexée de Suga et nous parions que Armys ne peut pas imaginer ce que cela a mené [Watch]

Selon les rapports, les membres du BTS RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, V et Jung Kook n’ont jamais officiellement fréquenté personne. Il y a peut-être eu quelques rumeurs sur leurs relations amoureuses, mais il n’y a eu aucune confirmation. Alors que la sensation K-pop est connue pour faire baver tout le monde sur son beau look, elle est également connue pour se tirer la jambe. Un de ces incidents qui est resté gravé dans la mémoire des ARMYs, c’est quand Jimin a fait semblant d’être la petite amie vexée de Suga.

Dans le passé, les membres de BTS étaient apparus ensemble en tant qu’invités dans l’émission Kiss the Radio de Super Junior. Au cours de l’épisode, Suga a été invité à faire un rap freestyle pour sa petite amie imaginaire qui est apparemment fâchée avec lui parce qu’il n’était pas en contact avec elle toute la journée.

Suga était assez déconcerté par le scénario et a posé plusieurs questions à ce sujet. Il a trouvé assez difficile de composer un rap pour ça. Pour l’aider, Jimin a décidé d’être la petite amie de Suga et a demandé : “Oppa, comment as-tu pu me faire ça ? Comment as-tu pu ne pas répondre à mes appels toute la journée ? Est-ce parce que tu es pâle ?” À quoi Suga a répondu avec un rire incontrôlable et a dit: “J’ai peur, je ne pense pas pouvoir le faire. J’ai peur de le faire.”

Alors que Suga avait du mal à gérer sa petite amie vexée, RM a sauté dans la conversation et a rappé : “Yo ! Pourquoi es-tu en colère ? Tu ne peux pas faire ça maintenant. Je t’apaise.” Jimin a alors décidé de faire passer son personnage au niveau supérieur et a demandé à RM : “Qui es-tu ?” À quoi, RM lui a donné une réponse appropriée, “Je suis Rap Monster.”

Regardez la vidéo de Jimin prétend être la petite amie de Suga ici :

Plus tôt cette année, BTS a annoncé qu’ils se séparaient pour poursuivre des carrières solo et grandir. Cependant, ils se sont également engagés à revenir un jour. Septet Jin, 29 ans, Suga, 29 ans, J-Hope, 28 ans, RM, 27 ans, V, 26 ans, Jimin, 26 ans et Jungkook, 24 ans, ont annoncé la nouvelle à leurs armées de fans lors de leur dîner annuel FESTA qui a célébré le très populaire le groupe a neuf ans ensemble.

Formé en 2010, le groupe de garçons sud-coréen BTS, également connu sous le nom de Bangtan Boys, a également fait une pause en décembre 2021, lorsque le groupe a déclaré qu’il avait besoin d’un temps d’arrêt pour se ressourcer. Ils ont également fait une mini pause en 2019.