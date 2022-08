BTS : Jeremy Lalrinnunga, médaillé d’or indien en haltérophilie CWG 2022, fan de la chanson Epiphany de Kim Seokjin alias Jin ; desi ARMY dit: ‘Le sang violet brille toujours’

BTS est salué comme une source d’inspiration pour les jeunes du monde entier. Leurs paroles stimulantes ont promu l’amour de soi et le bien-être émotionnel. L’Inde a fait des merveilles aux Jeux du Commonwealth 2022. L’une des stars a été le champion d’haltérophilie Jeremy Lalrinnunga. Il vient du Mizoram. Le jeune homme est assez actif sur Instagram. Il a partagé une histoire où nous pouvons le voir utiliser les paroles de la chanson classique Epiphany de BTS Jin alias Kim Seokjin. Les lignes vont comme pas si parfaites mais si belles. Epiphany de Jin est l’une des chansons les plus curatives du groupe K-Pop. La chanson est saluée comme un classique.

Jeremy lalrinnunga, un haltérophile indien qui a remporté l’or aux Jeux olympiques de la jeunesse d’été de 2018 et aux Jeux du Commonwealth de 2022, a utilisé les paroles d’Epiphany de Jin dans l’un de ses messages. Pas si parfait, mais si beau – Jin#JIN #BTSJIN pic.twitter.com/q99h1BGLYb SEOOK ?? INDE ? (lent) (@seokjin_india_) 9 août 2022

?4 ?????? ???? ????????? Jeremy lalrinnunga es un levantador de pesas de la india , gan medallas de oro en los Juegos Ol mpicos de la juventud 2018 y los juegos de la Commonwealth 2022, hace un mes us letras de Epiphany de #JIN en su publicaci n de IG ? pic.twitter.com/nnrsRPzyqm Jin Guatemala ?? (@JinGuatemala) 9 août 2022

haltérophile indien, jeremy lalrinnunga qui a remporté l’or aux jeux olympiques de la jeunesse 2018 et aux jeux du Commonwealth 2022, a utilisé les paroles de l’épiphanie. un sang violet? si fier de lui?!! pic.twitter.com/qm3NyO07Qh gia (@30staethic) 9 août 2022

Le sang violet brille toujours Jeonjk ? Il lui manque sa ronde (@jeonjk713) 9 août 2022

Inutile de dire que Indian BTS ARMY était aux anges en voyant cette reconnaissance du groupe. Ce n’est un secret pour personne que de nombreuses personnes en Inde n’aiment pas BTS à cause de l’homophobie profondément enracinée. Mais ce geste de Jeremy Lalrinnunga a conquis les fans et comment. Un fan indien de BTS a tweeté : “C’est adorable… J’adore voir notre famille violette s’épanouir et grandir ici en Inde”, tandis qu’un autre a commenté : “Chaque jour qui passe… les sangs violets semblent me rendre plus fier.” Jeremy Lalrinnunga n’a que 19 ans. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Le jeune homme est accueilli en héros dans son état natal du Mizoram.

Les fans de BTS de Kim Seokjin peuvent s’attendre à beaucoup dans les prochains jours. Il est devenu planificateur de jeux avec sa société de jeu préférée, Maple Story. Il fait un segment spécial avec eux en rejoignant l’entreprise le 16 août 2022. Sa chanson Epiphany s’est terminée il y a quatre ans. Nous félicitons Jeremy Lalrinnunga pour sa fabuleuse réalisation.