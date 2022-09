BTS: “Je ne suis pas un bébé”, dit Jungkook alors qu’une ARMY suggère d’obtenir un écran solaire pour enfants pour son bronzage – Vérifiez les réactions DRÔLES

BTS‘ membre le plus jeune Jungkook est venu en ligne sur Weverse il y a quelques minutes. Il semble avoir enfin eu la chance de jeter un œil à un LIVE qu’il a dirigé hier soir sur Weverse. Après avoir regardé sa vidéo en direct, Jungkook de BTS est revenu en ligne et a dit aux ARMYs qu’ils auraient dû l’informer qu’ils avaient l’air bronzés dans la vidéo. Bien, Jungkookie, les ARMYs étaient simplement heureux de vous voir, pour commencer. Et deuxièmement, peu importe pour les ARMYs si vous êtes bronzé, Jungkook. Quoi qu’il en soit, le Exécuter BTS Le chanteur a eu une conversation avec les ARMYs et c’est vite devenu drôle.

Jungkook discute avec ARMY sur Weverse; s’appelle bébé

Ainsi, après avoir parlé du bronzage, Jungkook a demandé aux ARMYs des recommandations sur un bon écran solaire qui le protégerait du bronzage. Jungkook a ajouté que sa peau était très sensible et a donc demandé à ARMY des recommandations basées sur son type de peau. L’un des ARMYs l’a appelé un bébé et lui a demandé s’il obtenait de la crème solaire destinée aux bébés. Jungkook, cependant, a répondu à l’ARMÉE en disant qu’il n’était pas un bébé. Membre du BTS Jungkook alias Jeon Jungkook vient d’avoir 25 ans hier, selon l’âge international. Son âge coréen est de 26 ans. L’interaction d’anniversaire de Jungkook a été un sujet de discussion dans Hollywood News. Découvrez les interactions ici:

Les ARMYs se moquent de la réaction de Jungkook lorsqu’on l’appelle un bébé

Les ARMYs trébuchent sur la façon dont Jungkook a réagi lorsqu’on l’a appelé un bébé. Eh bien, Jungkook a grandi devant tout le monde. Il est le Golden Maknae de BTS et est considéré comme le bébé de BTS. L’ARMÉE devient folle des mauvaises décisions et des messages et commentaires du chanteur de gauche et de droite sur Weverse. Découvrez leurs réactions sur Twitter ici :

jungkook n’arrête pas de dire qu’il n’est pas un bébé ????? NON VOUS ÊTES Kim (@yoonminicart) 2 septembre 2022

salut bébé jungkook tu n’es qu’un bébé ? Aqsa yunus (@yunus_aqsa) 2 septembre 2022

Aucune offense mais Jungkook est encore un bébé Anshi sexy nukim (@ttaevearr) 2 septembre 2022

Jungkook pourrait être à la fête de naissance de ses petits-enfants et il serait toujours non. 1 bébé là pour moi idk idk Mehak (@peakboytae) 2 septembre 2022

Et jungkook : Je ne suis pas un bébé…… ARMYs : alors pourquoi tu nous ressembles TOUJOURS comme un bébé …….?!?!?!? !? ??? ? ???????????? pic.twitter.com/NOTR6yCQnB ??bunnykook?? (@AnshaG6) 2 septembre 2022

Jungkook est en fait un bébé. Misha (-) Jungkook Day ~ (@_purple_haze_x) 2 septembre 2022

“je ne suis pas un bébé” – pt 2 quand jungkook a commencé à copier un moteur de moto pic.twitter.com/ZX8tfgSPE1 (@rosiescoeur) 2 septembre 2022

La deuxième réponse de Jungkook à un fan depuis des années, quelle chance ! Jk nier qu’il est un bébé signifie qu’il est un bébé?, Il est si mignon https://t.co/Q7AZbJYuW5 Lin ? | Googie Day ? ? (@Jeonsmanboobs) 2 septembre 2022

“Je ne suis pas un bébé” – a-t-il dit. Es-tu sûr de Jungkook ?????? pic.twitter.com/Smz1eAvPtV * ??????-??? (@moonluvrseokjin) 2 septembre 2022

Il agit mignon comme un bébé, parle en boudant comme un bébé Je sais qu’il n’est pas un bébé mais je ne peux pas m’empêcher de l’appeler un bébé ?? pic.twitter.com/lAZaBXgtdQ Meilleur ami de Jeon Jungkook ?? (@blueberryJK23) 2 septembre 2022

Jungkook se plaint qu’il n’est pas un bébé. Hahaha Oh, mon garçon. C’est un tel bébé. angge (@jiminsshi1108) 2 septembre 2022

Interaction Vlive de Jungkook avec les fans

Jungkook est venu en ligne sur Weverse tard dans la nuit. Il en a fait une séance de chant. Il a chanté beaucoup de chansons telles que Just One Day, Ddaeng, Christmas Tree, Paradise et aussi Magic Shop qui ont conquis le cœur des ARMY. Jin est passé lorsque Jungkook a dirigé sa session en direct. Leur interaction en ligne a conquis beaucoup de cœurs.