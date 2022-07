BTS : J-Hope révèle pourquoi il n’a pas fait de projets solo auparavant ; partage le fait percutant d’être le membre le plus populaire du groupe de garçons

BTS membre J-Hope alias Jung Hosoek sort son premier album solo Jack dans la boîte il y a quelques jours et cela a époustouflé tout le monde, en particulier ARMÉE. J-Hope avait auparavant exprimé son désir de s’explorer en tant qu’artiste et voulait mettre en valeur son côté plus sombre et extrêmement brut et avec Jack In The Box, il a fait exactement la même chose. Il lui a fallu 9 ans pour sortir un album à part entière. Pourquoi? Hobi a révélé lors de son apparition sur L’émission Give Me A Minute de ZICO.

J-Hope partage le fait percutant d’être membre du BTS

Être membre du BTS n’est pas une chose facile et la vie, surtout après un succès mondial, est devenue extrêmement difficile. J-Hope et le reste des membres du BTS – RM, Jin, Suga, Jimin, Taehyung et Jungkook, en ont fait l’expérience de première main. Alors que RM et Suga ont déjà abandonné les mixtapes en tant que projets solo, les autres membres n’ont pas vraiment exploré grand-chose. Les choses changent maintenant car le chapitre 2 de BTS se concentrera davantage sur les projets solo des membres. RM et Suga sont passés maîtres dans l’écriture de paroles tandis que d’autres l’ont appris en faisant partie de BTS. ZICO a demandé à J-Hope comment il travaillait sur ses projets solo tout en ayant un emploi du temps chargé en tant que membre du BTS. Hobi a partagé que c’était extrêmement difficile et qu’il emporterait son ordinateur portable et un micro dynamique tout en faisant de la musique selon un horaire à l’étranger et en travaillant dans une chambre d’hôtel. “Dans le passé, je n’avais vraiment pas le temps. Nous avions tellement de choses à faire en tant que BTS”, a-t-il partagé. Eh bien, c’est en effet l’un des faits les plus percutants pour ceux qui pensent que c’est facile pour BTS. ZICO en a fait un moment léger en disant: “C’est ce qu’on appelle la vie de pop star.”

J-Hope explique pourquoi il a sorti 10 titres sans collaboration

Jack In The Box de J-Hope se compose de 10 pistes qui sont More, Arson, = (Signe égal), Safety Zone, Stop, Pandora Box, Music Box: Reflection, What If… et Future. Il a été impliqué dans toutes les facettes de la réalisation de l’album et n’a travaillé avec aucun artiste sur sa musique pour son album, comme une collaboration. Lorsqu’on lui a demandé de sortir un album complet sans présenter aucun artiste, J-Hope a partagé qu’il pensait que suivre les tendances n’était pas une mauvaise chose. Il voulait que les gens voient qu’il est capable de faire ce qu’il veut. Fondamentalement, il voulait mettre en valeur sa personnalité individuelle et briller à travers sa musique. Il a estimé que c’était nécessaire avant de franchir la prochaine étape de son parcours musical.

J-Hope, vous avez certainement fait un travail EXTRAORDINAIRE avec Jack In The Box et les ARMYs peuvent parier que vous ferez de mieux en mieux à l’avenir. Il est sûr de dire qu’il leur a donné l’ESPOIR.