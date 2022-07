BTS : J-Hope RÉVÈLE le véritable objectif de la création de son album solo Jack In The Box

BTS est l’un des groupes pop sud-coréens les plus populaires qui a réussi à gagner des millions de cœurs avec sa musique exceptionnelle et ses personnalités charmantes. L’album solo de J-Hope, membre du BTS, “Jack In The Box”, a beaucoup attiré l’attention ces jours-ci. Récemment, dans une interview avec WKorea, J-Hope a révélé le véritable but et l’objectif d’être un artiste solo avec son premier album. Oui, tu l’as bien lu!

J-Hope a révélé qu’il n’avait jamais pensé à créer de la musique pop tendance dans le seul but d’atteindre des sommets, mais il a toujours voulu créer la musique qu’il souhaitait. J-Hope a dit: ‘Non [I didn’t think about adding what’s in the pop market]. Si je réfléchissais un peu à la tendance, cela changerait l’album à l’envers. J’entends beaucoup de musique house ces jours-ci, comme celle que vous pourriez entendre dans un club. Faire partie d’un palmarès n’a jamais été une option pour moi dès le départ, il s’agissait simplement d’être moi-même, de faire ce que je voulais faire.

La musique de son album solo est assez proche de tous ses fans et followers. Eh bien, saviez-vous que “Jack In The Box” de J-Hope a de la musique sur laquelle il a toujours grandi et dansé quand il était jeune. Le beau chanteur s’est inspiré de ses chansons préférées quand il était enfant. J-Hope a déclaré que lorsqu’il était plus jeune, il écoutait du boom-bap. Il a même dansé sur de la musique funk, James Brown et bien plus encore. Il a même révélé que son album reflète cette identité. J-Hope a créé une musique inspirée de sa propre vision et continue de mûrir et de grandir en tant qu’artiste. Il a même révélé le véritable défi de Lollapalooza en tant qu’artiste solo.

Il a dit qu’il n’est pas facile d’interpréter plusieurs chansons en direct à la suite et qu’il a un immense respect pour tous les artistes solo. J-Hope a même dit qu’il avait des objectifs et des ambitions, mais c’est plutôt proche de ‘Je veux que les gens sachent que j’existe ici’. Il a même dit que c’était la raison pour laquelle il avait planifié la soirée d’écoute et rejoint Lollapalooza.