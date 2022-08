BTS : J-Hope RÉVÈLE comment ses parents ont réagi après l’avoir vu jouer au Lollapalooza

J-Hope, membre populaire du groupe pop sud-coréen BTS, a récemment conquis les cœurs en donnant une performance électrisante à Lollapalooza. Il est apparu sur Radio Show Love Game de Park Sohyun où il a parlé de sa performance en solo lors du prestigieux événement. Le beau chanteur a révélé comment ses parents avaient réagi après l’avoir vu jouer à Lollapalooza.

J-Hope a partagé que ses parents avaient partagé dans sa discussion de groupe familiale qu’ils étaient submergés de fierté pour lui. Ses parents ont même expliqué comment ils voyaient toujours les sept membres jouer ensemble et c’était une nouvelle expérience de voir leur fils prendre seul la scène et la tuer totalement. L’événement Lollapalooza de J-Hope a pris une place dans la tendance L’actualité hollywoodienne.

J-Hope a même parlé du lien fort et profond que sa famille partage les uns avec les autres. Le chanteur a un seul but dans sa vie et il veut les rendre fiers de lui alors qu’il poursuit son rêve. Il a même révélé qu’il rendait ses parents fiers au Il a partagé qu’il avait l’impression d’avoir fait exactement cela à Lollapalooza. J-Hope a dit qu’il l’aimait tellement et ils ont dit que leur fils était de retour et qu’ils étaient fiers de lui. J-Hope est ravi de rendre ses parents fiers et souhaite qu’ils les traitent de manière spéciale. Il a révélé qu’il avait donné une carte à ses parents et leur avait demandé de manger quelque chose. Plus tard, il a vu les déclarations et était heureux de savoir que ses parents avaient des trucs délicieux. L’immense amour de J-Hope pour sa famille en dit long sur son éducation. J-Hope a révélé une fois comment sa mère avait pris deux emplois pour payer ses cours de danse et maintenant il veut la rembourser par des sacrifices désintéressés. J-Hope veut prendre soin de ses parents de la même manière qu’ils ont pris soin de lui quand il était enfant.