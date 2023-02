BTS : J-Hope prouve qu’il est vraiment l’ARMÉE bleue alors qu’il parle de ce qu’il regarde en rafale en ligne ; partage ce qu’il attend avec impatience en 2023 [Video]

BTS J-Hope alias Jung Hoseok libéré Jack dans la boîte en juillet de l’année dernière. Il était le premier Membre BTS pour sortir son premier album solo à part entière. Les membres du BTS exploreront un peu plus leurs projets solo parallèlement aux projets de groupe. Ils pourraient manquer de musique de groupe et apporter le contenu OT7 pendant un certain temps. En parlant de Jack In The Box de J-Hope, un documentaire du même sortira bientôt sur Disney Plus Hotstar. Et devant le même, Star Disney Plus a publié une courte vidéo de questions-réponses en ligne. Et dedans, J-Hope prouve qu’il est un vrai bleu ARMÉE.

J-Hope répond aux questions de Jack In The Box

Pour les non-initiés, Disney Plus s’est associé à BTS. Ils publieront du contenu lié à BTS sur Disney Plus pour les ARMYs. Et par conséquent, ils sortent maintenant le documentaire Jack In The Box le 17 février, un jour avant l’anniversaire de J-Hope. Et pour promouvoir le même, J-Hope a sorti une petite vidéo en association avec Disney Plus Hostar dans laquelle il a répondu à toutes les questions liées à son album et sur lui-même. J-Hope a révélé qu’il avait analysé son passé, essayant de retrouver son style de danse et de retrouver ses bases. Il est devenu tout philosophique et il semble qu’il devienne plus sage avec l’âge.

J-Hope est aussi une ARMY

Dans la vidéo, interrogé sur le type de contenu qu’il regarde sur Disney Plus Hotstar, J-Hope a révélé qu’il y avait beaucoup à regarder. Et il continue de défiler. Il s’est rappelé comment pendant son enfance, il voulait regarder beaucoup de choses. J-Hope a finalement ajouté qu’il regardait sa propre vidéo qui est BTS: Permission To Dance in LA qui est disponible pour regarder sur la plate-forme OTT. La vidéo devient virale dans la section Hollywood News.

Regardez la vidéo de J-Hope en tant que vrai bleu ARMY ci-dessous:

J-Hope a également partagé ce qu’il cherchait en 2023. Il a révélé qu’il avait hâte de voir les membres publier leurs projets solo et les soutenir. Il a également partagé qu’il avait beaucoup de choses sur son plateau.