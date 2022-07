BTS : J-Hope fait la promotion de Jack In The Box sur la Palette d’IU mais c’est Jungkook qui inquiète ARMY [View Tweets]

OH MON DIEU, J-Hope de BTS alias Jung Hoseok a fait la promotion de son nouvel album Jack dans la boîte sur l’artiste sud-coréen populaire Spectacle d’IU Palette d’IU. Eh bien, cela a été une énorme surprise pour le BTS ARMY. La vidéo de J-Hope apparaissant dans l’émission d’IU a été abandonnée il y a quelques minutes et depuis que ARMY devient fou. Et Golden Maknae de BTS alias Jungkook est le sujet de conversation de la ville. Eh bien, si vous êtes nouveau ici, continuez à lire pour savoir pourquoi on parle de Jungkook alors qu’il ne fait pas partie de l’émission d’IU avec J-Hope.

J-Hope apparaît sur la palette d’IU

Pour les non-initiés, IU est l’un des artistes les plus respectables de Corée du Sud qui a acquis une renommée mondiale. Elle est auteur-compositeur-interprète, productrice de disques et actrice. IU et J-Hope étaient tous deux très timides au début de la série, mais IU, étant l’hôte as rapidement Hobi à l’aise. Ils ont parlé du nouvel album de J-Hope, Jack In the Box. IU remercie J-Hope d’avoir choisi de promouvoir sa musique dans son émission, IU’s Palette. Hobi a fait l’éloge d’IU et de son émission en disant qu’elle faisait un excellent travail pour promouvoir d’autres artistes et leur musique. Ensemble, J-Hope et IU ont joué sur divers morceaux de Jack In The Box, discuté de musique et plus encore. Et pour les ARMYs, ce fut une agréable surprise et une collaboration/duo qu’ils n’avaient jamais vu venir. J-Hope et IU se réunissant est l’un des plus gros plats à emporter dans Nouvelles d’Hollywood et pour les fans de BTS.

BTS ARMY préoccupé par Jungkook après l’apparition de Hobi dans l’émission d’IU

Si vous êtes un bébé ARMY, eh bien, c’est la partie la plus intéressante. Vous vous demanderiez tous ce que JK alias Jungkook de BTS a à voir avec la performance et la rencontre de J-Hope et IU. Eh bien, Jungkook aime beaucoup IU. Oui, tu l’as bien lu. Eh bien, elle est son béguin pour les célébrités et une source d’inspiration. Jungkook a exprimé d’innombrables fois son admiration pour IU en tant qu’artiste. Il est comme le plus grand fanboy d’IU. Et donc, après avoir vu J-Hope, son hyung avec IU, BTS ARMY s’inquiète ou plutôt taquine Jungkook à propos de leur duo. Découvrez les tweets ici :

omg mes gens préférés ??? pic.twitter.com/lejOwauAlh Aleks dans la boîte (@zaleksandram) 28 juillet 2022

Jungkook combattant l’air rn pic.twitter.com/Uu54o5S4wt kalkal (@kaloouuu) 28 juillet 2022

jungkook à hobi rn pic.twitter.com/K7bcFqzIk9 veille #SaveTheEarth (@evemyrr) 28 juillet 2022

Un si beau cadre ! pic.twitter.com/VniAKTN3DQ Jaeha (@feed24x7) 28 juillet 2022

jk est comme ça rn pic.twitter.com/szGuRkiZH7 (^-^ ; (@taenosaur_rawr) 28 juillet 2022

Je peux imaginer la trahison sur le visage de Jungkook maintenant Ils seront de retour (43) (@Army_Real7) 28 juillet 2022

Jungkook après avoir vu ça :- Je veux libérer jjk1 immédiatement et rencontrer IU pic.twitter.com/YKTwuMONg2 Amina (@Ami_kook_) 28 juillet 2022

Jack In The Box de J-Hope

Jung Hoseok alias Jack In The Box de J-Hope est sorti il ​​y a quelques jours. Il se compose de 10 titres avec le premier single More. La tracklist comprend More, Arson, = (Signe égal), Pandora’s Box, Stop, Music Box: Reflection, What if…, Safety Zone et Future. Pendant ce temps, actuellement, J-Hope est à Chicago, se préparant pour ses débuts à Lollapalooza.