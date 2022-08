BTS : J-Hope évite de frapper accidentellement le cul d’un danseur à Lollapalooza ; La réaction de Jimin est EPIC [Watch Video]

J-Hope, membre du BTS, est venu et a conquis. Sa performance au festival Lollapalooza de Chicago a conquis les ARMY et les locaux. NME lui a même attribué cinq étoiles. Park Jimin, membre du BTS, s’était envolé pour Chicago pour soutenir Jung Hoseok dans son grand moment. J-Hope a interprété toutes les chansons de sa discographie, y compris Just Dance et le super hit Chicken Noodle Soup avec Becky G. The Lab a accompagné J-Hope sur scène alors qu’il dansait sur des numéros comme Daydream, Just Dance, Dynamite Tropical remix et ainsi de suite. Il y a eu de nombreux moments de la soirée qui vivront sans loyer dans l’esprit des fans.

Maintenant, une vidéo fait le tour de TikTok, et c’est drôle. On peut voir Jung Hoseok faire des mouvements de danse sur scène, et à un moment donné, sa main s’approche des fesses d’un danseur. Il réalise rapidement que cela pourrait être une situation embarrassante et retire sa main. La vidéo capture Park Jimin qui est dans les gradins en train de réagir de manière choquée. Le chanteur de Serendipity a déclaré que le concert de J-Hope était aussi bon qu’un BTS, et même mieux. Il a dit qu’il avait fixé des normes très élevées pour le reste des Bangtan Boys.

j’en ai fini avec ppl agissant comme si hobi faisant semblant de frapper son cul de danseur de secours est correct alors que ce n’est clairement pas le cas. C’est tellement irrespectueux que ce n’était pas moi, c’était censé être MOI. pic.twitter.com/k06iTzMXEz k dans la boite ? (@slvtforjoon) 2 août 2022

Hobi n’a pas claqué le cul de ce danseur. L’armée se calme s’il te plait ? #HOBIPALOOZA Cour (@cmvriexo) 2 août 2022

La réaction de Jimin à Hobi essayant de claquer le cul est inestimable ?? pic.twitter.com/z5UFW79U4y Fabiha dans la boite (@CHEESECAKOO) 2 août 2022

donc hobi et jimin claquent tous les deux le cul. j’ai compris. pic.twitter.com/n1IGdm1i9c em voit hobi dans 2 jours (@serendipity_em_) 2 août 2022

Les fans disent que Hobi n’avait pas l’intention de frapper le butin du danseur mais l’angle de la caméra est faux. Eh bien, il a clairement évité quelque chose qui pourrait causer de l’embarras plus tard. Son modèle BFF Irene Kim est également venu à Lollapalooza pour le soutenir. Jung Hosoek alias J-Hope de BTS brille vraiment et comment !