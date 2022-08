BTS : J-Hope et RM deviennent fous au concert de Billie Eilish ; L’ARMÉE se réjouit de voir l’avatar énergique de Namjoon et Hobi [Watch Videos]

Billie EilishLe concert de a eu lieu à Séoul, en Corée du Sud et il a été suivi par BTS‘ RM alias Kim Namjoon et J-Hope alias Jung Hoseok. Les photos et vidéos de Hobi et Namjoon assistant au concert de Billie Eilish sont devenues virales sur les réseaux sociaux en ce moment. RM et J-Hope ont passé un moment de gala au concert de Billie. Ils ont vraiment apprécié le concert en tant que public et ont dansé sur sa musique comme les fans. BTS ARMÉE se réjouit du fait qu’ils ont pu voir leurs garçons, profiter de leur temps et être eux-mêmes.

RM et J-Hope assistent au concert de Billie Eilish

Billie Eilish est actuellement en tournée mondiale. Son arrêt actuel est Séoul en Corée du Sud. Billie s’est produite à Séoul avec toute sa vigueur et son enthousiasme et le concert était également très chargé, semble-t-il. Membres du BTS – RM et J-Hope ont été vus assis parmi le public. Quand c’était leur jam préféré, RM et J-Hope se sont levés et ont dansé sur la musique comme s’il n’y avait personne autour. Et honnêtement, c’est la meilleure partie du contenu de BTS depuis longtemps. Les Boys ont apprécié le concert de Billie Eilish à leur guise. J-Hope a également publié des vidéos sur son Instagram, qui ont été sélectionnées par l’ARMÉE et partagées en ligne. Voici un post vidéo compilé de la même chose :

RM alias Kim Namjoon a posté une photo avec Billie Eilish et Finneas

RM et J-Hope de BTS assistant au concert de Billie Eilish font l’objet de nombreuses discussions dans Nouvelles d’Hollywood. Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, qui est très actif sur les réseaux sociaux, a pris son compte Instagram et a publié quelques photos, des souvenirs du concert de Billie Eilish à Séoul. Sur la photo, on voit RM et J-Hope poser avec Billie et son frère auteur-compositeur-interprète Finneas alias Finneas Baird O’Connell. Alors que les deux premières photos sont avec Billie et Finneas, la seconde est une photo de Billie en train de jouer tandis que la troisième photo se compose de sa main avec le bracelet de l’entrée du concert de Billie Eilish. RM a sous-titré le post en disant “les méchants…” Regardez-le ici :

Eh bien, il fut un temps où l’ARMÉE appréciait les concerts de BTS. Mais le revers de la médaille de les voir jouer est tout aussi réconfortant pour le BTS ARMY. Découvrez leurs tweets ici :

? INSTA 16.08.22 | Atualiza o do Hoseok (#JHOPE) pas de flux (uarmyhope) com Namjoon (#RM), Billie Eilish et Finneas [1/8] “Plus heureux que jamais ??” ?https://t.co/6CIcqpjAiW *Nam eo Hobi foram ao show de Billie em Seul.#BTS (@BTS_twt) #BTSARMY # pic.twitter.com/1O34QSVFa3 BTS Univers BR (@btsuniversebr) 16 août 2022

{Insta #BTS} Publication – #Jhope “Plus heureux que jamaisrr* ??” [Jhope avec #RM, Finneas et Billie Eilish] [Note* : C’est le titre d’une chanson de Billie Eilish] [1/8] pic.twitter.com/EGDtTN0NY0 Bangtan France (@BTS_France_twt) 16 août 2022

Certains membres de btsvelvet sur une photo. https://t.co/xeF7jBQkl2 BeatG (@beatriceGilb) 16 août 2022

TUNGGU!!! JADIII MEREKA NONTON BILLIE ELISH JUGAAA ? SAMA RM SAMA JHOPE DONG?!!!!! https://t.co/suzIs2TwfZ gina | BANTU RT PIN GAIS (@ooyghinn) 16 août 2022

Jhope et RM avec Billie omgggg – (@sssssshanelle) 16 août 2022

OMG c’est ma deuxième victoire Je suis si heureux de le voir? je les aime ensemble Billie ? RM ? Jhope ? ?????????? pic.twitter.com/xm41bi9HOB JACK DANS LA BOÎTE (@JasminPaul07) 16 août 2022

Sur le plan du travail, J-Hope est occupé à promouvoir son album récemment sorti Jack In The Box. RM, d’autre part, n’a pas encore révélé les détails de son projet solo. Le mois prochain, c’est l’anniversaire de RM. Peut-être qu’il annoncerait alors quelque chose. De plus, plus de contenu BTS est à venir alors que Run BTS revient de ce soir.