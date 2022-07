BTS : J-Hope devient le premier soliste coréen à entrer dans le top 10 du Spotify Global Artist Chart avec son album Jack In The Box

Les fans de BTS sont aux anges. J-Hope alias Jung Hoseok a déclaré aux fans qu’il était nerveux mais enthousiasmé par son premier album, Jack In The Box. Alors que le premier MV More est sorti il ​​y a dix jours, Arson sorti vendredi a époustouflé le public. Ce n’est pas tout. Les critiques musicaux ont attribué quatre étoiles à l’album pour sa discographie et ses paroles. Certaines des chansons comme Equal Sign ont reçu un coup de pouce pour son message anti-discriminatoire. D’autres comme Future et Safety Zone ont également surpris le public. Maintenant, J-Hope alias Jung Hoseok est devenu le premier soliste coréen à entrer dans le Top Ten mondial de Spotify avec son album.

Le seul autre acte coréen est BTS. Il est là avec des gens comme Drake, San Benito, Harry Styles et d’autres. En 2018, sa mixtape Hope World a fait ses débuts à 1,4 million sur Spotify Global. En 2022, c’est près de 18 millions sur la même plateforme. La chanson la plus performante est More suivie par Arson et Equal Sign. Toutes les chansons sont là dans les US Spotify Charts. Arson et More sont également présents dans les charts indiens. SUGA a également fait ses débuts sur Spotify Global avec sa mixtape AgustD qui avait Daechwita.

j-espoir (@BTS_twt) est le deuxième groupe coréen/k-pop à entrer dans le top 10 du Daily Top Artists Global Chart de Spotify, après BTS ! Centre Spotify BTS (@ARMYonSpotify) 16 juillet 2022

“Jack In the Box” de j-hope remporte le plus gros début pour un album d’un soliste coréen dans l’histoire de Spotify. données de graphique (@chartdata) 16 juillet 2022

JUNG HOSEOK ENTRE DANS L’HISTOIRE AVEC SON PREMIER ALBUM SOLO ‘JACK IN THE BOX’ ET JE SUIS TELLEMENT FIER DE LUI ?? FÉLICITATIONS JHOPE#JackInTheBox #jhope_Arson #jhope pic.twitter.com/sN3FJIyO9N ENCORE À VENIR ~ ? (@Bts7angelic) 16 juillet 2022

Pays ayant diffusé le plus de J-hope sur Youtube au cours des 28 derniers jours pic.twitter.com/SGONHvdcR6 Nicolle dans la boîte ? (@EgosShadow7) 16 juillet 2022

Nous pouvons voir que la contribution de l’Inde est assez importante ici. J-Hope alias Jung Hoseok de BTS est le premier à sortir sa mixtape. Il a promis aux fans une énorme surprise au Lollapalooza Fest le 31 juillet 2022.