BTS : J-Hope déclare fièrement qu’il a élevé Jungkook, Jimin et Kim Taehyung ; ARMY devient émotif [Watch]

BTS ARMÉE les membres vous manqueraient beaucoup, n’est-ce pas ? Eh bien, l’un des BTS membres Kim Seokjin alias Jin s’est enrôlé dans l’armée tandis que les six autres membres sont très occupés par leur travail. Les garçons vont terminer leurs projets puis s’enrôler un par un dans l’armée. Et jusque-là, vous pourriez vous calmer avec le plus récent Bombe Bangtan. Il est J-Hope‘s BTS depuis le moment où il a visité Japon.

Hobi passe à l’exposition Proof à Tokyo

Il y a quelques semaines, J-Hope a assisté seul au prix Mama. Il a joué sur son dernier album solo et a également remporté plusieurs prix. Et tandis qu’au Japon, J-Hope a également assisté à l’exposition à Tokyo. Il était habillé en tenue décontractée et parcourait chaque section une par une. La vidéo de J-Hope devient virale dans Hollywood News en ce moment.

Hobi déclare fièrement qu’il a élevé la ligne Maknae de BTS

Lorsque J-Hope est au musée, il passe en revue les photos conceptuelles de Proof une par une. Quand il voit Jungkook, Hobi dit qu’il n’écoute jamais mais qu’il a grandi pour devenir beau. Il se vante également d’avoir élevé Jimin et Taehyung. Le visage de Jung Hoseok alias J-Hope quand il regarde la ligne maknae est super adorable. Découvrez la visite de Hobi à l’exposition Proof à Tokyo ici :

ARMY devient émotif à propos de la bombe Bangtan de J-Hope

Voir Hobi parcourir tout le centre d’exposition et se remémorer tous les souvenirs, même danser sur une vieille chorégraphie, les a tous émus. Le comportement de J-Hope quand il dit que les photos des maknae les ont laissés émotifs. Découvrez les tweets ici :

La façon dont Hobi n’arrêtait pas de les regarder fièrement et de dire “Je les ai élevés… je l’ai élevé… je l’ai élevé aussi” OH MON CŒUR IL EST SI PRÉCIEUX ??pic.twitter.com/1oWkRJbV6O Shirley ? (@winterbeartaete) 18 décembre 2022

“ce sont mes garçons, je les ai élevés” ? pic.twitter.com/nwMpIfb3OM gie (@_starsjmn) 18 décembre 2022

“Ce sont mes garçons, je les ai élevés” hobi à la lignée maknae ??pic.twitter.com/AFA1cKbrDz Jiya ? ? ON T’AIME JIN ?? (@BTSTJ4SR) 18 décembre 2022

déjà commencé à pleurer ?? pic.twitter.com/FIqaA8g0Ul mimi (@foreverebangtan) 18 décembre 2022

Tout comme une mère parle de son enfant indiscipliné kjkjkjkkk Stéph ? ère de la femme militaire (@oyaoyaOvO) 18 décembre 2022

LA LARME AUX YEUX ?? pic.twitter.com/IVDGm4Fjrn Bleu gris ?? (@Blgrey123) 18 décembre 2022

hobi à propos de ses 3 bébés ?? pic.twitter.com/JIhzpb54Nd Naz (@shy_taegi) 18 décembre 2022

? Même s’il n’écoute jamais mais il est sûrement beau hein Jsjskskskslssjhs qu’est-ce qu’un vilain maknae jungkook est ?????#JHOPE #JUNGKOOK pic.twitter.com/K2UKakhYsn Ai` (@ainanazriii) 18 décembre 2022

? (à ?) Mon bébé bien sûr, mon bébé. Je les ai élevés en effet ? (à ?) Que dire de plus ? Ce hyung n’est que le maknae, maknae. ? (à ?) KYAA ~ Je l’ai élevé aussi #JHOPE #JIMIN #JIN #V pic.twitter.com/F3e0CXj6Z4 Ai` (@ainanazriii) 18 décembre 2022

Quand il est sur la photo de Jimin, les sous-titres youtube disent “Ce sont mes garçons, je les ai élevés” ? j’ai juste pensé que je devrais le laisser ici pour que nous puissions avoir un tas de traductions comme d’habitude PTDvcrNamKook?WarmNini (@RmeMogu) 18 décembre 2022

Jung Hoseok regarde les photos des membres et dit “ce sont mes garçons, je les ai élevés” s’il vous plait si précieux ?#BTS #jhope # @BTS_twt pic.twitter.com/uWKOwMZRj8 Brey || ?? ?? (reste) (@btstaendard) 18 décembre 2022

Pendant ce temps, la popularité de J-Hope a augmenté après le succès de Jack In The Box, son premier album solo. J-Hope a été le premier membre à sortir son album solo. Hobi est un tel rayon de soleil !