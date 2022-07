BTS : J-Hope bénéficie d’un solide soutien de la part des fans de Desi Bangtan ; Arson MV fait ses plus grands débuts sur YouTube en Inde

Les fans de BTS sont déterminés à donner à J-Hope un début solide pour son premier album, Jack In The Box. Eh bien, l’album a reçu d’excellentes notes de la part des critiques de musique qui ont adoré le mélange de hip-hop, de rock, de funk et de métal que Jung Hoseok a utilisé pour transmettre des thèmes plus sombres. Alors que le More MV a été apprécié par beaucoup, Arson est une vraie drogue. Le style du rappeur-dance leader et du sous-chanteur, l’ensemble du concept et des visuels ont époustouflé le grand public. BTS a un énorme fandom en Inde. Eh bien, c’est l’un des principaux pays avec les États-Unis, le Mexique, l’Indonésie et le Vietnam à prendre en charge Arson sur toutes les plateformes.

Les fans indiens de BTS ont de nouveau été à la hauteur de la réputation d’être des streamers monstres. L’Inde a donné Arson MV 1,34 million de vues le premier jour. C’est énorme. C’était le deuxième clip vidéo le plus regardé en Inde après Karan Kundrra et Baarish Aa Gayi de Tejasswi Prakash. BTW, Baarish Aa Gayi a fait ses plus grands débuts sur YouTube dans le monde. Hyderabad, Delhi et Kochi ont beaucoup diffusé Arson. Bangalore et Mumbai occupent les quatrième et cinquième places. La chanson est appréciée même par les non-fans de BTS. Les fans internationaux se sont ralliés à J-Hope en tenant leur promesse de soutenir les sept.

Principaux pays Arson fait ses débuts sur YouTube : #1 Inde – 1.34M ?? #2 États-Unis – 1.05M #3 Mexique – 986k #4 Indonésie – 689k #5 Vietnam – 561k #6 Philippines – 502k #7 Brésil – 474k #8 Japon – 426k #9 Corée du Sud – 359k #10 Russie – 330k ÉQUIPE BTS STREAM ?? (@btsstreamteamin) 17 juillet 2022

Top des chansons de J-Hope sur YouTube Inde (8-15) : #1 Incendie criminel – 1.34M #2 Plus – 617k #3 SNC – 91.6k #4 ddaeng vidéo lyrique non officielle – 41.1k #5 Boîte de Pandore – 25.7k #6 Rêverie -24.7k #7 Vidéo de remise des diplômes (jungkook, jimin, J-Hope) -24.5k #8 Arrêt -18k #9 signe égal -16.4k #10 Futur -14.5k ÉQUIPE BTS STREAM ?? (@btsstreamteamin) 17 juillet 2022

Les meilleures chansons de J-Hope diffusées sur YouTube dans le monde : #1 Incendie criminel – 11.6M #2 Plus – 8.8M #3 SNC – 1.97M #4 vidéo de paroles non officielles ddaeng? #5 Audio de la boîte de Pandore – 469k #6 Rêverie – 402k #7 Audio signe égal – 361k #8 Arrêter le son – 352k #9 Zone de sécurité audio – 331k #10 Audio du futur – 310k ÉQUIPE BTS STREAM ?? (@btsstreamteamin) 17 juillet 2022

Le leader de la danse de BTS, J-Hope, dans ses interviews, a précisé que le groupe n’était pas en pause. Il a dit que faire des travaux en solo avec des albums de groupe est le seul moyen de s’épanouir et de grandir. Il se produira à Lollapalooza et travaille dur pour sa performance live devant la foule de Chicago.