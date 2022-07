BTS: J-Hope attire une FOULE MASSIVE alors que les ARMYs se rassemblent pour ‘Hobipalooza’; devient l’artiste le plus vendu de l’histoire

BTS membre J-Hope alias Jung Hoseok fait beaucoup de bruit dans le monde de la pop et nous l’adorons. Hobi est devenu la plus grande célébrité en ce moment avec la reprise du festival de musique, de l’album solo et des interviews. J-Hope de BTS sera bientôt la tête d’affiche du Lollapalooza et les ARMYs sont super excités pour la même chose. Les ARMYs américains et certains qui ont le privilège d’assister à Jung Hoseok à Hobipalooza se sont présentés en grand nombre.

J-Hope bientôt en tête d’affiche de Lollapalooza

ARMYs, nous ne sommes qu’à quelques heures du concert Lollapalooza du membre BTS J-Hope. C’est son tout premier concert solo et un moment très fier pour Hobi et les ARMYs. Pendant que vous êtes tous chargés, J-Hope travaille sur lui-même et se recharge pour vous divertir en seulement quelques heures. Les photos de J-Hope du concert de Lollapalooza deviennent virales. C’est le deuxième plus grand événement de la carrière solo de J-Hope au cours des deux derniers mois, le premier étant la sortie de son album – Jack In The Box et maintenant, le concert de Lollapalooza. J-Hope, comme toujours, travaille dur pour rendre les ARMYs fiers. On dit que Hobi pourrait jouer sur ses nouvelles chansons – Arson, More et d’autres tubes. On dit que Becky G partage la scène alors qu’ils jouent sur Chicken Noodle Soup. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé.

J-Hope attire une foule massive à Lollapalooza

Les photos et clips vidéo de BTS ARMY au Lollapalooza, en attendant l’événement qui devrait commencer dans quelques heures, deviennent viraux. Les ARMYs se sont déjà rassemblés en grand nombre et ont hâte de profiter du concert solo de Hobi et de groover avec lui sur ses chansons. Et en fait, selon les rapports, J-Hope de BTS a été nommé l’artiste le plus vendu de billets de l’histoire de Lollapalooza. C’est en effet l’un des moments les plus fiers pour les Hobi stans et les ARMYs.

hobi mon bébé tu es AIME #HOBIPALOOZA pic.twitter.com/WcY7fpJxaq ?hoseokdance1999 dans la boîte (@_platinumhobi) 31 juillet 2022

la ligne pour j-hope rn et il ne vient pas avant 12 heures de plus #HOBIPALOOZA pic.twitter.com/y6e9yttC2T G ? EST CHEZ HOBIPALOOZA (@bakugosbiitchh) 31 juillet 2022

MON MORCEAU PRÉFÉRÉ DE HOPE WORLD ??????? #HOBIPALOOZA pic.twitter.com/RSpLxii7JS thuy AUJOURD’HUI (@jeonsnochu) 31 juillet 2022

vous pouvez vraiment entendre les instrumentaux de ‘what if’ wow ??? #HOBIPALOOZA pic.twitter.com/pZaSrNmoQh thuy AUJOURD’HUI (@jeonsnochu) 31 juillet 2022

NOUS AURONS DE LA DYNAMITE ????? JIMIN PARTICIPE ??????? OMGGGG #HOBIPALOOZA pic.twitter.com/wAXZ6rvMJp photos hobi #HOBIPALOOZA (@HOPEPlCS) 31 juillet 2022

ne peux pas croire #HOBIPALOOZA EST VRAI!!! et on aura le côté bleu ?pic.twitter.com/Xzt5c1STgm photos hobi #HOBIPALOOZA (@HOPEPlCS) 31 juillet 2022

Lorsqu’on lui a demandé avec quel artiste ils souhaitaient collaborer, Taehyun de TXT a répondu “J-HOPE” ! ? J-HOPE OUVRE LA VOIE HOBIPALOOZA ARRIVE#GetReadyForHOBIPALOOZA#HOBIPALOOZA#jhopeAtLollapalooza pic.twitter.com/EDbzgcHe3f uarmyhope ?#JACKINTHEBOX #HOBIPALOOZA (@jhopespriiiiite) 31 juillet 2022

JIMIN TENANT UN CHIEN PENDANT QUE HOBI LE FILME ? MES BÉBÉS jihope ?#HOBIPALOOZA #HobiPaloozalsComing #jhopeAtLollapalooza #BTSJIMIN pic.twitter.com/1yDwUFN3jF Souriez ^ ^ dans la boîte (@Heart_Smile_7) 31 juillet 2022

Hobi #Lollapalooza Liste de contrôle du son 1. Rêvasser 2 plus 3. Incendie criminel 4. Base de référence 5. Blueside 6. Hangsang 7. POP 8. Signe égal 9. Arrêtez 10. Zone de sécurité 11. Et si 12. Dynamite 13. Ego 14. Le monde de l’espoir 15. Juste danser 16. Soupe poulet et nouilles (CNS) 17. Avenir #HOBIPALOOZA pic.twitter.com/UkCjm8BOFD MES PHOTOS BTS DANS LA BOÎTE (@GirlWithLuv_24) 31 juillet 2022

Pendant ce temps, J-Hope a finalement rencontré J-Cole au concert de Lollapalooza de TXT. Jimin et Bang PD de BTS ont également rejoint Hobi à Chicago pour le Lollapalooza.