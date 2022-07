BTS : J-Hope alias Jung Hoseok sort le teaser d’Arson MV ; L’ARMÉE le déclare “chef-d’œuvre”

Le danseur, rappeur et sous-chanteur BTS J-Hope alias Jung Hoseok est le premier des membres à lancer sa carrière solo. Son album complet Jack In The Box sortira le 15 juillet 2022. Sa première chanson More de l’album se porte plutôt bien. Il a atteint le sommet du World Digital Sales Song Chart, des Spotify Global Charts et du Billboard. C’est assez incroyable. Bien qu’il soit connu comme le leader de la danse du groupe, ARMY sait que Jung Hoseok est derrière des joyaux de BTS comme Dionysus. Sa présence sur scène est scintillante et peu peuvent retenir l’intérêt du public comme lui.

Maintenant, le teaser d’Arson, le deuxième MV de Jack In The Box est sorti. Ça a l’air génial. J-Hope avait partagé les photos conceptuelles, et il avait l’air si différent de Hobi, le rayon de soleil de BTS. Il a dit que l’idée était de montrer aux fans le côté réel, brut et sombre de Jung Hoseok qui est en quelque sorte inconnu des fans avec lui étant J-Hope de BTS. Il est également resté fidèle à ses racines hip-hop. De plus, la première chanson avait un mélange de hip-hop, de grunge et de rock. Les fans ont adoré le nouveau son utilisé dans son album. Il travaille aussi avec de nouvelles personnes.

Hobi se produira le 31 juillet 2022 au concert Lollapalooza de Chicago. Même TXT sera là le 30 juillet. ARMY a donné un coup de pouce au teaser d’Arson. Découvrez les réactions ici…

J-Hope alias Jung Hoseok sera également la vedette du magazine W Korea. Ils ont partagé le teaser et les fans ont jailli de ses séquences argentées. BTS doit se produire à Busan.