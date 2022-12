BTS : J-Hope alias Jung Hoseok se produira en Thaïlande pour les 37e Golden Disc Awards [Read Deets]

Jung Hoseok, alias J-Hope, membre du BTS, est sur la bonne voie. Après avoir joué aux Lollapalooza et aux MAMA Awards 2022, Jung Hoseok fera une scène solo aux 37e Golden Disc Awards. La cérémonie de remise des prix aura lieu au stade Rajamangala de Bangkok. Son album Jack In The Box est nominé dans la catégorie Album de l’année. La remise des prix aura lieu le 7 janvier 2023. Comme nous le savons, Jack In The Box a été classé par Rolling Stone parmi les dix meilleurs albums de l’année. Il est entré dans le top 50 par d’autres magazines de musique. Jack In The Box est un album purement hip hop qui a vu Jung Hoseok rompre avec son genre habituel.

Reste à savoir s’il remportera cette fois l’album de l’année. BTS a remporté de nombreux prix lors de l’événement. J-Hope alias Jung Hoseok les a tous reçus. Sa performance était tout simplement éblouissante. Sur scène, il a dansé sur des chansons comme More et Arson. À Lollapalooza en juin 2022, il s’est produit devant une foule de plus d’un public de lakh. C’est une excellente occasion pour les BTS ARMYs thaïlandais de voir J-Hope. Le stade Rajamangala a une capacité de 65K.

Le leader de la danse, rappeur et sous-chanteur de BTS J-Hope alias Jung Hoseok est devenu le sien en 2022. Son premier album a prouvé son calibre en tant que producteur de musique, auteur-compositeur et chanteur. Tout le monde était gaga du genre de promotions qu’il avait conceptualisées autour de l’album. Il ressemble à une bête sur scène et les ARMYs l’adorent.

J-Hope a partagé d’adorables photos avec Kim Seokjin qui a maintenant rejoint l’armée coréenne. On sait qu’ils s’adorent. Il semble que Jin ait préparé un somptueux dîner pour tout le monde avant de partir pour l’armée. Nous avons hâte de voir ce que Jung Hoseok alias J-Hope apportera sur scène au Rajmangala Stadium.