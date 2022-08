BTS: J-Hope alias Jung Hoseok rentre chez lui après le concert de Lollapalooza et la façon dont il accueille les ARMY en attente fera fondre vos cœurs [Watch Video]

BTS‘ J-Hope alias Jung Hoseok est de retour dans la baie et il est arrivé avec style. Il gagne les cœurs ces derniers temps et le BTS ARMÉE est incroyablement fier de lui pour tout ce qu’il a accompli au cours des deux derniers mois. Après son concert solo réussi au Chicago’s Lollapalooza, J-Hope est de retour en Corée du Sud. J-Hope a également laissé entendre son arrivée avec un collage de selfies originaux. ARMYs avait attendu le retour de Hoseok. Cependant, c’est la façon dont il a accueilli les ARMYs qui attendaient à l’aéroport qui vous touchera.

J-Hope retourne en Corée du Sud

Après un programme réussi à Chicago qui consistait essentiellement en des interviews et l’événement majeur, c’est-à-dire le concert de Lollapalooza, J-Hope alias Jung Hoseok est rentré chez lui en Corée du Sud. Il portait un pull en cachemire avec un t-shirt blanc et un jean. Il les a associés à un bonnet vert et à un masque noir. Dès qu’il est entré dans le hall principal de l’aéroport, il a vu les médias et les ARMYs l’attendre à l’aéroport. Il a ensuite tournoyé et tiré des cœurs de doigts sur les ARMYs tout autour. C’est une chose tellement mignonne à faire. J-Hope semble super content d’être de retour dans son endroit sûr, sa maison. Regardez la vidéo ici:

J-Hope est bien arrivé en Corée du Sud depuis les États-Unis ??. Repose toi bien hobi ??#jhope @BTS_twt pic.twitter.com/wiqirXBG38 Un s ????????????( ) (@GirlArmy0613) 4 août 2022

Concert Lollapalooza de J-Hope

J-Hope aka Jung Hoseok a volé la vedette au concert de Lollapalooza et comment ! Il était la plus grande tendance dans le Nouvelles d’Hollywood pour les deux dernières semaines. Tout d’abord, il a surpris tout le monde avec son avatar inédit. De leur longue coiffure à son énergie électrisante sur scène et sa performance incroyable avec Becky G sur Chicken Noodle Soup et plus encore. Il a distribué des interviews à divers portails médiatiques. J-Hope gagne les cœurs non seulement avec ses albums mais aussi avec son concert.

Sur le front du travail de BTS, les garçons ont fait une pause dans les activités de groupe mais pas complètement. Ils se concentreront un peu plus sur les projets solo aux côtés des projets de groupe. Côté activités de groupe, Run BTS revient.