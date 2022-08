BTS : J-Hope alias Jung Hoseok fait un cœur pour l’ARMÉE ; les laisse jaillir de sa gentillesse [View Tweets]

J-Hope de BTS alias Jung Hoseok est la plus grande célébrité du monde de la pop et de la K-pop. Il fait tellement sensation que les ARMYs ne peuvent pas en avoir assez du rappeur BTS. Dernièrement, J-Hope a fait de nombreuses apparitions en solo dans divers spectacles en Corée du Sud, faisant la promotion de son album solo récemment sorti, Jack dans la boîte. Et ses apparitions aux côtés de J-Hope, alias la façon dont Jung Hosoek clique sur des images avec l’ARMÉE et les saluent avec des cœurs, sont devenues virales. C’est ce qui s’est passé quand Hobi fait une apparition dans une émission de radio Nuit étoilée.

Apparition de J-Hope à Starry Night

ARMY, J-Hope est à la mode dans le monde entier Nouvelles d’Hollywood pour ses apparitions en solo et ses stratégies promotionnelles pour Jack In The Box. Il a fait la promotion de sa sortie solo de tout cœur et ce fut un moment de grande fierté pour les ARMYs. Récemment, J-Hope alias Jung Hoseok a fait une apparition dans l’émission de radio MBC de Kim Eana “Starry Night”. Hobi portait un gilet en denim de Kenzo qu’il a associé à un denim bleu et une chemise à fleurs brodée Idris blanche de YMC. Hobi a diffusé des vibrations de petit ami et ARMY serait d’accord.

J-Hope salue les ARMYs

Eh bien, toutes ses apparitions ont un facteur commun, la façon dont il salue les ARMYs. J-Hope a conquis les cœurs avec son geste chaleureux et adorable envers l’ARMÉE qui se rassemble autour des studios pour le rencontrer ou l’apercevoir. Et le rappeur Run BTS et Yet To come ne déçoit jamais. Lors de sa récente apparition, J-Hope a fait un joli cœur sur la fenêtre. ARMY devient fou de la même chose. Découvrez les réactions ici :

Hoseok est si mignon. Arrêt??? pic.twitter.com/9ZmO00aItC j-hope daily (@thehobiprint) 10 août 2022

Hobi dessinant un coeur sur la fenêtre il est tellement adorable ??#jhope #hobi @BTS_twt pic.twitter.com/tJhzLCTZ0t Jiya ? DE MAUVAISES DÉCISIONS À VENIR ? (@BTSTJ4SR) 10 août 2022

Les petits coeurs fabriqués par Hobi ???? pic.twitter.com/3CX2hzkn3I j-hope daily (@thehobiprint) 10 août 2022

Moi : Je ne nettoie plus cette partie de la vitre ??? / (@VerisLOVEBTS) 10 août 2022

220810 #JHOPE J’AI MÊME TRAITÉ CE QUI S’EST PASSÉ MAIS OMG J’AI JUSTE VU JHOPE ET TOUCHÉ SA MAIN COMME ? ? IVE L’A VU AVANT MAIS PAS ÇA DE PRÈS C’EST UN TEL ANGE ?? pic.twitter.com/8SAOHlhGtS leyla ? en Corée ?? (@tedtaebear) 10 août 2022

Hobi prenant une photo de groupe avec les ARMYs ? pic.twitter.com/c3sICh8wBi j-hope daily (@thehobiprint) 10 août 2022

Hobi furtivement pour voir les ARMYs à travers les années ~ pic.twitter.com/pFBXZT9WFK j-hope daily (@thehobiprint) 10 août 2022

Jack In The Box de J-Hope

Jack In The Box est sorti le 15 juillet 2022. Il se compose de 10 titres qu’il a travaillé seul aux côtés des producteurs. Avec Jack In The Box, J-Hope a tenté de montrer son côté extrêmement sombre et brut. ARMY a été bouleversé par son nouvel avatar intense. Et en revanche, c’est son vrai moi, qui gagne encore et encore ARMY.