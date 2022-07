BTS : J-Hope, alias Jung Hoseok, crée un piège à soif avec son live après avoir atteint Chicago ; ARMY dit: “Qui a dit à Hoseok que c’était bien de gémir en direct” [Read Tweets]

J-Hope, alias Jung Hoseok, membre du BTS, est arrivé à Chicago. Il est là pour le dernier jour du festival Lollapalooza qui aura lieu le 31 juillet 2o22. J-Hope a fait un live sur le nouveau Weverse pour parler avec ARMY. Les fans sont devenus fous en voyant ses longs cheveux, ses clavicules et sa peau impeccable. Il a révélé qu’il n’avait mangé qu’un seul repas en Corée depuis quelques jours. J-Hope a perdu cinq kilos pour le festival. Le danseur principal, rappeur, sous-chanteur et producteur de musique se produira pour la première fois en tant qu’interprète solo. Il se prépare dur depuis une semaine maintenant.

J-Hope avait fière allure. En un instant, il a commencé à faire des voix grognantes sur Vlive. Le genre de bruits que vous entendiez après une séance d’entraînement. Les fans discutent de la façon dont il a posté un piège à soif de la manière la plus anodine. Jetez un œil aux tweets ici….

pas de bc qui a dit à hoseok que c’était bien de gémir en direct méga ? (@cosychim) 25 juillet 2022

hoseok nourrit toutes les illusions que j’ai jamais eues, monsieur, S’IL VOUS PLAÎT, NE ME FAITES PAS CELA mae dans la boîte ?stream PLUS (@moonphorias) 25 juillet 2022

Estoy Viendo el Live de Hoseok y estoy llorando por lo hermoso que es y porque me perd ? soja un desastre #jhope #HOBIPALOOZA#JackInTheBox #jhope_MORE #jhope_Arson pic.twitter.com/Y4nbkMEhGT Ména ? dans la boite ? (@vhopetopia) 25 juillet 2022

JUNG HOSEOK QU’EST-CE QUE LE FU -.?/?? pic.twitter.com/vHBrma2wqM amoureux du nez de koo (@jksnose) 25 juillet 2022

Je ne survis pas à Chicago Hooseok ? ? pic.twitter.com/ad7o8m5tJZ cza dans la boite ? (@namjooningrn) 25 juillet 2022

Hoseok ? https://t.co/MV1k207R7P une ligne ? (@alineshouse_) 25 juillet 2022

JUNG HOSEOK CE QUE RU FAIT pic.twitter.com/o75RKgpdnZ rae (@_lostbunnny) 25 juillet 2022

Jung Hoseok a déclaré qu’il explorait des options sur les choses intéressantes à faire à Chicago. Il a dit qu’il avait laissé pousser ses cheveux pour pouvoir se cogner la tête au concert. Ses chansons ont une ambiance rock comme More et Arson. Le membre de BTS vient de sortir Jack In The Box, son premier album solo. Il a reçu un bon accueil critique et les chansons se portent bien sur Spotify.