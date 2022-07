BTS : J-Hope alias Jung Ho-seok marque gros avec le solo More ; la chanson se classe dans le “Hot 100” de Billboard dans les 12 jours suivant sa sortie

Que ce soit en groupe ou en solo, les membres de BTS gouvernent le monde et comment. Actuellement, les membres du groupe RM, Jungkook, J-Hope, Jimin, Jin, V et Suga se concentrent sur leur carrière individuelle et y font un travail fabuleux. J-Hope connaît certainement un grand succès. Sa dernière chanson solo More franchit de grandes étapes. Dans les 12 jours suivant sa sortie, il a maintenant atteint le palmarès Hot 100 de Billboard. La chanson qui fait partie de son album The Jack in the Box s’est classée 82e.

C’est pour la deuxième fois que J-Hope fait son entrée dans le palmarès Hot 100 de Billboard avec sa chanson solo. Enfin, c’est en 2019 qu’il avait marqué une place sur la liste avec sa chanson Chicken Noodle Soup.

“More” de J-Hope fait ses débuts au n ° 82 cette semaine #Hot100. Il s’agit de sa deuxième entrée solo en carrière sur le palmarès, après “Chicken Noodle Soup” en 2019. tableaux d’affichage (@billboardcharts) 11 juillet 2022

BTS, en particulier, les fans de J-Hope sont plutôt satisfaits de cette réalisation de la jeune star. Sur Twitter, BTS ARMY partage des messages de félicitations pour J-Hope.

OMG FÉLICITATIONS HOBI (@97SARCHIVES) 11 juillet 2022

TOUTES NOS FÉLICITATIONS J’aime la chanson #jhope_MORE par #jhope! Le nouvel album #JackInTheBox sera si bon ! @BTS_twt CRIC DANS LA BOÎTE ? (@jhopewaist) 11 juillet 2022

220712 [Info] J-Hope a rejoint Psy, Jungkook, Suga et CL en tant que seuls solistes coréens à faire leurs débuts sur le Billboard Hot 100 avec plus d’une chanson ? Il y est parvenu avec ses chansons MORE et Chicken Noodle Soup en collaboration avec Becky G ?#BTS @BTS_twt pic.twitter.com/rYXMvabMqk la_roza (@LA_ROZA96) 12 juillet 2022

Maintenant, le gang se produira à nouveau ensemble à Busan en octobre. C’est en outre la candidature de la Corée du Sud pour accueillir l’Exposition universelle de 2030.