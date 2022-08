BTS : J-Hope a failli fesser le danseur remplaçant ; la vidéo devient virale – voici la vérité

J-Hope, membre du BTS, s’est récemment produit à Lollapalooza et il a été le premier groupe coréen à faire la une du festival. Sa présence à l’événement prestigieux a laissé ses fans en admiration devant lui. Sa performance électrisante a mis le feu à Internet. La performance de J-Hope a reçu beaucoup d’éloges et d’amour de la part de ses fans. La belle star possédait la scène avec sa personnalité charmante et son énergie sur le point.

Un clip de J-Hope semblant donner une fessée à l’un de ses danseurs lors de l’événement “Hope World” devient viral sur les réseaux sociaux. De plus, la réaction de Jimin à la vidéo a inquiété ses fans. Eh bien, laissez-nous vous dire que les images qui deviennent virales sur Internet de J-Hope donnant presque la fessée à un danseur de secours ont été tournées sous un angle différent. Un nouveau clip présente un angle différent et il est clair que J-Hope dansait à distance du danseur de secours. Lollapalooza de J-Hope est à la mode sur le L’actualité hollywoodienne.

Regardez les extraits ici –

JESPOIR JESPOIR JESPOIR !!! J-HOPE CHEZ LOLLAPALOOZA AUJOURD’HUI JACK IN THE BOX PARTY HOBIPALOOZA AUJOURD’HUI#HOBIPALOOZA @BTS_twtpic.twitter.com/QM4Lk002OG ? Bora ??? (@bora_bora1306) 1 août 2022

1,1 million de vues pour j-hope effectuant Hangsang avec #HOBIPALOOZA foule qui chante. #Lollapalooza pic.twitter.com/62tjkynvg8 J-HOPE TRENDS ?RESTE (@jhope_trends) 4 août 2022

J’en sais beaucoup sur BTS. Mais ma femme m’a fait voir J-Hope jouer à Lollapalooza et il est allé si fort ???pic.twitter.com/x0Zq75jOs2 Pat Benson (@Pat_Benson_Jr) 1 août 2022

De plus, les fans ont déclaré que la réaction apparente de Jimin à la fessée en se couvrant le visage avait en fait été éditée dans TikTok à partir d’une autre vidéo. La réaction surprise de Jimin a été que J-Hope lui envoie un câlin aérien pendant sa performance. Eh bien, la vidéo montre comment J-Hope a eu une chimie incroyable et formidable avec ses danseurs de secours pendant sa performance et s’est amusé au maximum.