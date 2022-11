BTS: Indigo solo de RM à l’émission télévisée Drunken Truth de Kim Seokjin alias Jin et plus de contenu de Bangtan Boys que l’ARMÉE devrait attendre avec impatience

BTS membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook forment l’un des plus grands boys bands du monde. En juin, les garçons ont annoncé qu’ils iraient en solo dans le chapitre 2. Jungkook a fait ses débuts avec un single collaboratif appelé Gauche et droite aux côtés de Charlie Puth. Jin a sorti sa chanson solo L’astronaute avec Jeu froid. RM libéré sexy avec Tigre Baume et plus. Et bientôt, les membres du BTS vont s’enrôler dans l’armée. Cependant, ils travaillent dur et en silence pour vous offrir à tous un contenu incroyable, BTS ARMÉE. Voyons ci-dessous la liste des contenus prévus BTS :

RM sort un album solo intitulé Indigo

Quels seront les prochains projets BTS, les fans attendent la même chose avec impatience. Les Hollywood News en regorgent et Twitter en bourdonne. Tous les regards sont rivés sur elle depuis l’annonce de l’enrôlement militaire de BTS. Pour en revenir aux projets solo, hier soir, le leader du BTS, Kim Namjoon, alias RM, a annoncé que son album solo sortira le 2 décembre. Il a travaillé dessus pendant quatre ans et a collaboré avec des amis amusants.

Jin participera à une émission intitulée Drunken Truth avec le chef Baek Jong Won

Après nous avoir tous captivés avec The Astronaut with Coldplay, il propose un petit spectacle intitulé Drunken Truth. Kim Seokjin avait exprimé son souhait de faire un spectacle à boire et il l’a réalisé avec nul autre que le chef Baek Jong Won. Le teaser de la même chose a été publié il y a quelques heures. Ce sera une série de quatre épisodes. Les deux premiers épisodes sortiront le 12 novembre et les deux autres sortiront le 19 novembre.

Jimin va travailler avec plusieurs artistes pour son album solo

Park Jimin alias Jimin travaille également sur son projet solo. ARMY devient fou avec anticipation. Plusieurs images de Jimin ont fait surface avec de nombreux artistes, dont Duane Benjamin, Austin Ownes et bien d’autres.

Taehyung travaille dur sur l’album solo

Kim Taehyung alias V travaillait également sur son album solo. Cependant, il a gratté toutes les chansons qu’il avait faites. Il travaille dur sur le même en ce moment. Il est également en passe de sortir son album. On parle aussi de son retour d’acteur. Cependant, il n’y a pas de confirmation officielle.

Les prochains projets de Suga/ Jungkook/ J-Hope

Suga n’a pour l’instant annoncé aucun projet et ni Jungkook ni J-Hope. Jungkook a laissé tomber Left and Right avec Charlie et J-Hope a sorti son album stellaire Jack In The Box. Voyons ce qui va suivre pour ces trois-là.

Ainsi, ARMY, de nombreux projets et contenus BTS sont à venir. Bouclez votre ceinture, ARMY, beaucoup de contenu et de choses à venir pour vous tous.