BTS : Indifférent aux rumeurs de rencontres avec Jennie, V alias Kim Taehyung laisse tomber des photos torse nu ; ARMY a un effondrement [View Tweets]

BTS‘V alias Kim Tae Hyung devient pro avec Instagram ces jours-ci. Le chanteur baryton de BTS, le plus grand groupe de garçons actuellement, et le plus aimé aussi, a envoyé ARMYs (nom fandom) dans un tizzy. BTS V a laissé tomber quelques photos torse nu sur sa poignée Instagram et a déclenché un piège à soif pour les ARMYs. Les membres de BTS sont assez pro pour ouvrir des pièges à soif avec leurs messages sur Instagram. Dernièrement, V alias Kim Taehyung avait fait la une des journaux pour ses rumeurs de rencontres avec Rose noire rappeur Jenny. Cependant, imperturbable par tout le tapage, BTS V a taquiné ARMY avec ses photos de séance photo torse nu.

Hollywood News: Taehyung envoie l’ARMÉE dans un effondrement

Kim Taehyung s’était envolé pour New York il y a quelques semaines pour une séance photo spéciale et une interview avec Vogue. Et à son retour en Corée du Sud, il a révélé aux BTS ARMYs qu’il avait cliqué sur de nombreuses photos et promis de les partager bientôt. Et mon garçon, il partage les images et pas seulement partage mais envoie l’ARMÉE dans un effondrement. Il y a quelques heures, Kim Taehyung a publié une photo torse nu. Il semble prendre un bain de soleil. BTS V a laissé tomber un sourire tordu / une émoticône confuse dans les légendes de son message. Regardez l’image ici :

Taehyung ouvre un piège à soif

BTS V a en effet ouvert un piège à soif avec son post. Même son hyung, J-Hope alias Jung Hoseok a été bouleversé par la photo. Hobi a laissé tomber des émoticônes choquées et des émoticônes de feu dans la section des commentaires du message de Taehyung. Et quant aux ARMYs, ils ont eu un effondrement collectif sur Twitter. Taehyung a un énorme public de fans et il ne s’agit pas seulement des médias sociaux, mais du monde entier. La voix de baryton de BTS V, son sourire charmant, sa gentillesse, son sourire carré et sa personnalité élégante font toujours parler de lui dans la ville ARMY. Cependant, Taehyung torse nu les rend gaga, toujours. Découvrez les tweets ici :

#BTSV a provoqué une frénésie parmi les internautes en publiant une photo de lui torse nu sur son IG Les internautes ont commenté : “Fou fou.” “S’il vous plaît, cachez Kim Taehyung !” “J’attends avec impatience sa séance photo pour Vogue.” “Sa ligne de corps est si belle.” “Il a dû faire beaucoup d’exercice” pic.twitter.com/O4iWDUozQd KTH Népal ?? VOTEZ CT POUR APAN (@KTH_Nepal) 9 septembre 2022

Pendant ce temps, à propos des rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et Jennie de Blackpink, des photos éditées ou des photos ressemblant à leurs tenues continuent de faire surface. Cependant, notre Gucci Boy semble indifférent à toutes les discussions sur Twitter.