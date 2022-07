BTS In The Soop Friendcation : Park Seo-joon donne à Kim Taehyung alias V un surnom parfait ; l’ARMÉE l’approuve-t-elle ? SAVOIR ICI

Bien que nous soyons au courant du groupe de garçons K-pop BTS et gang de filles NOIRPINK, il y a aussi quelque chose qui s’appelle Wooga Squad. Il est composé de Peakboy, membre du BTS Kim Tae Hyung alias V, Park Seo-joon, Choi Woo-shik et Park Hyung-sik. Récemment, il y a eu une In The Soop Friendcation et les membres de Wooga Squad se sont éclatés. Chaque membre a reçu un surnom. Le membre V du BTS en a aussi un, mais c’est le surnom le plus doux qu’une star puisse avoir. Et cela aussi donné par d’autres stars. Dans la vidéo, on pouvait voir Park Seo-joon donner le surnom de World Star au V de BTS. Est-ce que BTS ARMY l’approuve ? Bien sûr!

Sur Twitter, BTS ARMY devient fou du surnom choisi pour son idole préférée. Consultez les tweets ci-dessous et vous le sauriez.

D’un autre côté, Park a donné le surnom de “The Giant” à Peakboy. Pour lui-même, il s’appelait “Clown”. À quel point leur lien est-il doux? Nous aimons!