BTS gagne gros aux Billboard Music Awards 2021, remporte 4 trophées! | Actualités musicales

New Delhi: les superstars de la K-Pop BTS ont une fois de plus fait leurs preuves en remportant quatre trophées lors de l’événement Billboard Music Awards (BBMA) 2021.

Les garçons ont remporté les quatre prix pour lesquels ils ont été nominés, y compris la chanson la plus vendue, le meilleur duo / groupe, le meilleur artiste des ventes de chansons et le meilleur artiste social voté par les fans.

L’événement a été diffusé en direct de Los Angeles, mais les superstars sont à l’écoute de Séoul.

Bien que le nom de BTS figure déjà dans la liste des gagnants pré-publiés dans les trois catégories, notamment le meilleur duo / groupe, le meilleur artiste des ventes de chansons et le meilleur artiste social voté par les fans, et a ensuite reçu la chanson la plus vendue pour ‘Dynamite ».

BTS a parcouru un long chemin car ils ont obtenu leur première nomination au BBMA en 2017 pour Top Social Artist. Depuis lors, le groupe exclusivement masculin a maintenu sa position dans la liste et a remporté avec succès son prix du meilleur artiste social pour la cinquième année consécutive en 2021.

Le groupe a remporté les prix contre certains noms populaires tels que « I Hope » de Gabby Barrett avec Charlie Puth, « WAP » de Cardi B avec Megan Thee Stallion, « Savage » de Megan Thee Stallion avec Beyonce et même « Blinding Lights » de The Weeknd.

Les garçons ont livré la première représentation sur scène de «Butter» aux Billboard Music Awards (BBMA) et ont également prié pour l’Inde en cette période cruciale de la pandémie.

En 2019, BTS – le nom complet est Bangtan Sonyeondan (Bulletproof Boy Scouts) ou Beyond The Scene, leur marque anglaise – est également devenu le seul groupe sud-coréen à remporter le prix du meilleur duo / groupe aux BBMA.