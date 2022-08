BTS : Furious ARMY dénonce Big Hit à propos des rumeurs de rencontre entre Kim Taehyung et Jennie ; envoyer des messages de guérison à V [View Tweets]

BTS‘ les fans ARMY sont assez furieux en ce moment ! Ils ont pris d’assaut Twitter et les médias sociaux à cause des rumeurs de rencontres et des photos de Kim Tae Hyung et Rose noirec’est Jenny qui circulent dans les médias. De plus, Blinks est aussi en colère. Les rumeurs de rencontres entre BTS V et Jennie se lèvent juste et comment ! Et les fandoms des deux groupes de K-pop expriment leur colère sur Twitter contre les deux labels HYBEanciennement connu sous le nom Divertissement à succès et Divertissement YG. Étonnamment, les deux labels ont réagi passivement aux rumeurs de rencontres, ajoutant à BTS ARMÉE et Clignote‘s malheurs.

BTS ARMY claque Big Hit sur les rumeurs de rencontres de Taehyung

Les rumeurs de rencontres entre deux des plus grands artistes de Kpop BTS V alias Kim Taehyung et Jennie de Blackpink se propagent comme une traînée de poudre depuis très longtemps maintenant. L’ARMÉE devient folle à cause des rumeurs de rencontres. Chaque jour, de nouvelles photos présumées de Taehyung et Jennie deviennent virales, laissant ARMY fulminer à nouveau. Et avec les rumeurs et les commérages constants qui circulent, les artistes souffrent également. Et par conséquent, pensant que c’en est assez, les ARMYs ont critiqué Big Hit pour ne pas avoir répondu et pris les mesures appropriées contre leur artiste. Découvrez les tweets ici :

WTF CONTINUE COMME POURQUOI BIGHIT NE PREND AUCUNE ACTION ALLEZ PROTÉGER LEURS ARTISTES BIGHIT PROTECT TAEHYUNG MAINTENANT tiana dans la boîte (@lmaotiana) 29 août 2022

BIGHIT PROTÈGE TAEHYUNG MAINTENANT ! Nous vous demandons de protéger votre artiste des rumeurs malveillantes et des préjudices ! Cette incompétence est tellement dégoûtante, vous venez d’agir maintenant !@HYBEOFFICIALtwt @BIGHIT_MUSIC @bts_bighit pic.twitter.com/jakPnGW6Tm Yoonie (@yooniee_937) 29 août 2022

BTS ARMY douche Kim Taehyung avec amour

Kim Taehyung est à la mode partout Nouvelles d’Hollywood. Voyant la haine contre et les rumeurs qui se répandent sur leur artiste préféré, BTS ARMY semble avoir décidé de se concentrer sur Taetae. Ils ont tendance TAEHYUNG OUR LIGHT sur Twitter, envoyant des messages de guérison au chanteur de Run BTS. C’est encourageant de voir à quel point l’ARMÉE protège les Bangtan Boys. Découvrez quelques-uns des tweets ici :

Moi aussi, je te ferai confiance et t’aimerai longtemps. TAEHYUNG NOTRE LUMIÈRE NOUS T’AIMONS TAEHYUNG pic.twitter.com/JGFI8ERTD3 zathv (@tvvhyungxxi) 29 août 2022

Pendant ce temps, Kim Taehyung alias V est à New York. Il serait en ville pour une séance photo exclusivement avec Vogue. Il travaille également sur son album solo.