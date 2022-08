BTS : Et si les Bangtan Boys figuraient dans The Kapil Sharma Show ? Regardez cette édition loufoque faite par ARMY

Hé BTS ARMÉEvoici une vidéo loufoque que nous avons rencontrée sur YouTube avec les Bangtan Boys – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook. Et cette fois, nous sommes de retour avec un montage vidéo Desi BTS. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait si BTS apparaissait sur Le spectacle Kapil Sharma? Eh bien, une ARMY a imaginé ce qui se passerait si le Garçons Bangtan a fait une apparition dans l’émission de Kapil Sharma et c’est assez loufoque et drôle. Nous avons déjà partagé des montages ARMY de BTS basés sur diverses émissions de télévision, des bandes-annonces de films de Bollywood et des chansons. Et BTS X The Kapil Sharma Show est l’un des plus cool.

BTS X Le spectacle Kapil Sharma

Maintenant, les membres de BTS – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Kim Taehyung et Jungkook – ont fait des apparitions dans diverses émissions à l’ouest. Ainsi, un Desi ARMY a donné un aperçu de ce qui se passerait si BTS visitait une émission indienne et une émission aussi populaire que The Kapil Sharma Show. Le montage présente le nouveau segment de l’émission de Kapil dans lequel l’hôte lit les commentaires sur le message des célébrités. L’ARMÉE a imaginé Kapil Sharma vérifiant les photos des membres du BTS – Jungkook, Taehyung, Jimin et RM et lisant les commentaires de leurs messages. Bien sûr, les messages sont également tous fabriqués par ARMY. Regardez la vidéo ci-dessous :

Nous devons dire que ARMY est extrêmement doué pour éditer des vidéos et des images. Les expressions et les coups de poing de Kapil Sharma vont en effet de pair, non ?

Que fait BTS ?

À l’heure actuelle, les membres du BTS sont en pause par rapport aux horaires de travail chargés et excessifs. Ils se concentrent sur leurs projets solo. Jusqu’à présent, le travail solo de J-Hope et Jungkook était sorti. J-Hope a sorti son album solo, Jack In The Box tandis que Jungkook a collaboré avec Charlie Puth pour un single intitulé Left and Right. Les autres membres du BTS n’ont pas encore annoncé ou révélé leurs projets solo.

Le Kapil Sharma Show sera bientôt de retour

Pendant ce temps, The Kapil Sharma Show, qui était en pause, revient bientôt à la télévision. Kapil aux côtés d’Archana Puran Singh et de quelques anciens membres de la distribution et de nouveaux artistes feront bientôt leur retour.