Les fans de BTS avaient de grands espoirs des Grammys 2021 et 2022 lorsque BTS a obtenu des nominations pour Dynamite et Butter. Malheureusement, les rois de la K-Pop n’ont pas gagné à ces deux occasions. Dynamite a perdu contre Ariana Grande et Lady Gaga. D’un autre côté, Butter a perdu contre Kiss Me More de SZA et Doja Cat. La deuxième défaite était très discutable car la chanson Kiss Me More est une collaboration lorsque BTS a été nominé dans la catégorie groupe. Eh bien, il semble que BTS pourrait également avoir une forte présence aux Grammys 2023. Selon Gold Derby, un portail spécialisé dans les prédictions pour les Grammys/Oscars et les Emmys a déclaré que Coldplay et My Universe de BTS pourraient être nominés dans la performance du meilleur duo/groupe pop aux Grammys. Mais la plus grande nouvelle est que Jungkook et Charlie Puth devraient également être nominés dans la même catégorie.

Eh bien, My Universe de Coldplay et BTS mérite une nomination pour le meilleur clip vidéo. La vidéo de style futuriste est l’une des meilleures à sortir en 2021. D’autre part, Left and Right de Jungkook et Charlie Puth est le bop de l’été 2022. Jungkook a également été déclaré artiste de l’été par certains portails musicaux. Les fans de BTS, alias ARMYs, sont super excités par les nouvelles. L’année a été très spéciale avec les débuts en solo des membres du groupe. Jung Hoseok alias J-Hope a également livré un album acclamé par la critique avec Jack In The Box.

C’est une super nouvelle, ? mais il y a encore tellement de travail à faire.. Nous devons rester cohérents avec la diffusion radio, le streaming, les mentions, les achats.. Rien n’est encore gravé dans le marbre, donc jusque-là, nous continuons à nous battre.. https://t.co/EBqKjsHLoK pic.twitter.com/C116hg3zo1 JUNGKOOK AMÉRIQUE (@AMERICAJUNGKOOK) 13 septembre 2022

Jungkook mérite vraiment d’être nominé aux Grammy Awards pour sa première collaboration solo Left And Right. Quoi qu’il arrive, Jungkook et ses réalisations resteront toujours, Jungkook sera toujours le soliste Kpop le plus talentueux, le véritable as. (@LIGHT97JK) 14 septembre 2022

S’il obtient le Grammy, les tannies deviendront si émotives et excitées pour Koo et je suis sûr que Yoon sera comme “jungkook a grandi?” https://t.co/kSHWoz7S0Y Ofek (@NeveraPromQueen) 14 septembre 2022

Je ne peux pas m’empêcher de penser à l’énorme possibilité de voir Jungkook obtenir SA PREMIÈRE NOMINATION SOLO GRAMMY avec sa collaboration avec Charlie… si cela se produit… si cette prédiction se réalise… ce sera fou ! ? fée clochette.97 . (@smiiliingkookie) 14 septembre 2022

Oui, je crains que BTS / Coldplay affronte Jungkook et Charlie Puth et que ce soit l’enfer pour Army. Surtout si JK gagne, car je suis sûr qu’il préférerait gagner en tant que BTS dans ce cas. Mais je m’attends à ce que les Grammys sortent quelque chose de méchant comme ça. isa kadyn (@lakadyn) 13 septembre 2022

C’est en effet une grande nouvelle pour tous les fans de BTS. On voit que les Grammys ont tendance à nommer les rois de la K-Pop compte tenu du type d’exposition qu’ils apportent à l’événement. Voyons s’ils sont effectivement nominés selon la prédiction de Gold Derby. BTS a séduit le monde occidental et Hollywood.