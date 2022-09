BTS est en pause depuis juin 2022. Le Garçons Bangtan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook travaillent depuis sur leurs projets solo. BTS a partagé qu’ils se concentreraient désormais sur leurs activités en solo. Cependant, le groupe ne s’est pas dissous. Les membres du BTS ont fait des allers-retours vers diverses destinations selon leurs horaires personnels. Ils ont également été éloignés des interactions avec les ARMY étant donné qu’ils ont travaillé sur leurs projets en solo. Et il semblerait que Jin et Jimin travaillent maintenant sur leurs MV solo. Pourquoi pensons-nous ainsi ? Continuer à lire…

Jin et Jimin travaillent sur des projets solo

Dans Hollywood News récemment, c’était l’anniversaire de RM qui faisait parler de lui. Kim Namjoon a célébré son 28e anniversaire (29 âge coréen) le 12 septembre. Il est venu en direct sur Weverse pour célébrer la même chose avec les ARMY. RM a révélé que son album solo est presque terminé et qu’il espère qu’il sortira d’ici la fin de cette année. En parlant de Jin et Jimin, le membre le plus âgé du BTS s’est envolé pour les États-Unis il y a quelques jours. Il aurait volé aux côtés du directeur créatif de HYBE et du producteur de Lumpens. D’un autre côté, Jimin, qui a manqué de souhaiter RM pour son anniversaire, a révélé sur Weverse qu’il enregistrait tout le temps.

Est-ce que Jin et Jimin travaillent sur leurs MV en solo ?

BTS ARMY, vous savez tous que RM est un roi des spoilers, n’est-ce pas ? Eh bien, il semble qu’il ait encore donné des spoilers. Lors de son anniversaire en direct récemment, alors qu’il parlait de son projet récemment sorti Sexy Nukim avec Balming Tiger, Namjoon a partagé que les autres membres du BTS proposaient des projets similaires à son Sexy Nukim. Il a révélé qu’ils l’appelaient chaque fois qu’ils avaient besoin d’aide ou qu’ils étaient coincés avec des paroles en anglais, etc. Maintenant, cela nous amène à nous demander si Jimin et Jin travaillent tous les deux sur leurs prochaines collaborations. C’est sûrement intéressant, n’est-ce pas ?

