BTS Entirety Teaser : les différents personnages de RM, alias Kim Namjoon, fusionnent dans un aperçu de la vidéo à venir ; ARMY dit: ‘Quel homme parfait’

La société Big Hit Music de BTS a partagé un aperçu de Folio de RM, alias Kim Namjoon, qui fait partie de la série conceptualisée par Jeon Jungkook. Étant donné que le leader de BTS a déclaré que sa devise était de trouver un équilibre entre une vie de RM, membre de BTS et superstar mondiale, et Kim Namjoon, qui aime vivre une vie normale avec sa famille et ses amis. De son amour pour le vélo aux livres et à l’art, la vidéo englobe tout. Mais les fans adorent les premiers plans où il entre habillé en noir. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous…

RM est connu pour son amour des arts autant que de la musique. Il a expliqué que son rêve était de créer un art aussi intemporel que les peintures qu’il voit dans diverses galeries. Les membres de BTS aiment d’autres domaines créatifs comme Taehyung est dans la photographie, Jungkook aime la réalisation de films, l’amour de Jimin pour la danse et les théâtres et ainsi de suite. L’ARMÉE adore ces photos du leader des BTS, RM, alias Kim Namjoon…

KIM NAMJOON https://t.co/5Qk73r6s7x amina (@taehyungstoesx) 23 août 2022

KIM NAMJOON VOC ARTE pic.twitter.com/OBnl1sJE0D ???? (@uhgoodjk) 23 août 2022

Celui avec la nature sera mon préféréeeee ahhhh kim namjoon l’homme que tu es !! https://t.co/w4XWsvSwn0 ` (@chonsaxbts) 23 août 2022

Qui est la personne la plus cool, la plus chaleureuse, la plus sophistiquée mais la plus belle du monde ? Kim Namjoon. Setu (semi-ia) Bad Desicions ??? (@Bang_tanShine) 23 août 2022

KIM NAMJOON LE PLUS CHAUD ET SUPER STUPÉFIANT JAMAIS JE SUIS TELLEMENT EXCITÉ POUR SON PHOTO FOLIO ?? ? #RM #Intégralité pic.twitter.com/dLctsHeYSc dans l’air | DIFFUSEZ ET VOTEZ ? (@7_Anpanmannn) 23 août 2022

Le leader du BTS, RM, a déclaré dans le teaser que cela aurait l’air faux s’il posait avec une voiture pour la série. Il a plutôt opté pour un vélo électrique. Comme nous le savons, il n’a pas de permis de conduire. Les fans de BTS sont également enthousiasmés par son prochain album, RM3 et son anniversaire en septembre.