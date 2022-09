BTS : Éloignez-vous des rumeurs de rencontres de Kim Taehyung-Jennie ; CES fan arts de Bangtan Boys vous aideront à vous distraire

Tout ce qui est à la mode BTS en ce moment, c’est les rumeurs de rencontres de Kim Tae Hyung avec Rose noirec’est Jenny. Les rumeurs courent depuis VRAIMENT longtemps maintenant et il semble qu’il n’y ait pas de fin. Compte tenu de la popularité des deux artistes sud-coréens, leurs fans en sont également devenus follement accros. La BTS ARMÉE et Clignote ont eu une guerre de fandom aussi. Et c’est devenu si méchant. D’autres célébrités ont été entraînées dans ces rumeurs de rencontres qui sont principalement alimentées par les photos prétendument divulguées de Kim Taehyung et Jennie. Cependant, il est temps que nous passions à autre chose, vous ne pensez pas ? Voici quelques-uns des incroyables fan arts sur les membres de BTS qui méritent votre attention en ce moment !

Kim Namjoon alias RM

RM a été dans Hollywood News pour son apparition et son rap dans la récente sortie Sexy Nukim de Balming Tiger. Il a également fait la une des journaux lorsqu’il s’est envolé pour le Japon pour l’Audition – The Howling. Découvrez les fan arts de BTS’ RM ici :

Kim Seokjin alias Jin

Kim Seokjin a fait la une des journaux pour son apparition lors du live d’anniversaire de Jungkook, pour ses publications sur Instagram et plus encore. Que ce soit Jin apportant des raisins Jungkook ou jouant au tennis dans un maillot Louis Vuitton, les fans ont fait des modifications et tout et c’est tout mignon. Son souhait Chuseok 2022 a également envoyé les ARMYs dans un tizzy.

Min Yoongi alias Suga

Le rappeur BTS Min Yoongi avait envoyé les ARMYs dans un état d’ébriété après avoir partagé des selfies super chauds sur Instagram. Il a ouvert un piège à soif pour les ARMYs, en gros.

Jung Hoseok alias J-Hope

Hobi est toujours de sa fabrication Jack In The Box et aussi Run BTS. Son look Jack In The Box est également devenu viral. Hobi a également fait profil bas pendant un certain temps. Mais regardez ces jolies modifications :

L’album de J-Hope ‘Jack In the Box’ a touché mon coeur Il n’y a pas de mots pour décrire mon admiration et ma gratitude ! ! Merci beaucoup J-Hope pour ce chef d’oeuvre !??? #BTS #JHOPE #ARMÉE #JackInTheBox #btsfanart #fanart #art pic.twitter.com/5y3KT1fdVV Louis (@_llamnor) 4 septembre 2022

Park Jimin alias Jimin

Depuis que Jimin est retourné en Corée du Sud, il a également fait profil bas. Il serait bien sûr occupé par son emploi du temps et, par conséquent, les ARMYs le manquent. Jimin a fait la une des journaux pour ses photos avec le DJ et producteur écossais Hudson Mohawke. Son look de salutation Chuseok 2022 a également été recréé.

Kim Taehyung alias V

Le membre le plus parlé de BTS au cours des deux dernières semaines, Taehyung a été vu de nombreuses fois. De son look d’aéroport à son message d’accueil Chuseok 2022, son vlog de conduite et bien d’autres ont été recréés dans des fan arts mignons et adorables.

Jeon Jungkook alias Jungkook

Le dernier mais non le moindre est le Golden Maknae qui a récemment eu 25 ans. Son look Chuseok, son interaction avec les ARMYs sur Weverse, le folio photo de Jungkook ressemble à tous, ont été transformés en fan arts par ARMY.

Alors, ARMY, vous voulez partager, retweeter et répondre à n’importe quoi, que diriez-vous de ces fan arts et de les rendre viraux ?